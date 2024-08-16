مسؤولة أممية: الهجوم الأخير لمستوطنين بالضفة الغربية ليس “حادثا منفردا”

جنيف: قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمداساني، الجمعة، إن الهجوم الأخير للمستوطنين الإسرائيليين على قرية جيت شمالي الضفة الغربية، ليس “حادثا منفردا”.
وفي مؤتمر صحافي بجنيف، أكدت شمداساني، أن الهجوم المذكور كان “نتيجة مباشرة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية ولمناخ الإفلات من العقاب السائد”.
وشددت على أن “عمليات القتل يجب أن تتوقف”، وأن الحل يكمن في “محاسبة مرتكبيها”.
وقالت شمداساني، “لم يكن هناك سوى عدد قليل جدا من التحقيقات (في الهجمات التي وقعت في الضفة الغربية)، وحتى هذه التحقيقات لم تسفر عن تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم، ومن الواضح أن هناك مسؤولية للدولة في هذا الأمر”.
والخميس، هاجم مستوطنون جيت في محافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، أسفر عن مقتل فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة، كما أسفر عن إضرام النيران في 4 منازل و6 مركبات تابعة لفلسطينيين.
(وكالات)
بل أكثر من مروع لأنه هجوم من الزومبي الصهيوني اليهودي يا دودي الهجوم الأخطر في تاريخ الإجرام البشري ولكن مثل هؤلاء الصهاينة الملاعنة لم نر ولم نسمع على مع تاريخ البشر قلوبهم أقسى من الحجر ✌️🇵🇸🤔🚀🐒🚀🐒
ادعو الوفد الفلسطيني وبقية الوفود العربية والإسلامية وكل الدول المساندة لحق الشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال الاسراءيلي للاراضي الفلسطينية الى تقديم قرار الى الجمعية العامة للأمم المتحدة يتضمن قاءمة باسماء الاشخاص الذين يمارسون الاعتداءات على الشعب الفلسطيني بما في ذلك اقامة المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية والطلب إلى الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء الاشخاص.
لقد ساعدت الامم المتحدة شعب جنوب افريقيا ايام النضال ضد الأبرتهايد بنشر قواءم بأسماء المتعاونين مع الأبرتهايد والذين كانوا يخرقون قرارات الامم المتحدة. ولذلك ادعو الوفد الفلسطيني والوفود العربية والاسلامية بنشر قائمة العار بحق الصهاينة الذين يريدون طرد الشعب الفلسطيني من ارضه.