الأمم المتحدة: هيئة تحرير الشام أرسلت حتى الآن “رسائل إيجابية” إلى السوريين

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث خلال المؤتمر الصحافي في جنيف

جنيف: اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن الثلاثاء أن هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم الذي أدى إلى سقوط بشار الأسد، “أرسلت حتى الآن رسائل إيجابية” إلى الشعب السوري.

وقال بيدرسن في مؤتمر صحافي “الحقيقة هي أنه حتى الآن، أرسلت هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة الأخرى رسائل إيجابية إلى الشعب السوري. لقد وجهت رسائل تدعو إلى الوحدة”.

وأضاف أن الترتيبات الانتقالية عقب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد لا بد أن تكون شاملة قدر الإمكان لتضم فصائل من بينها هيئة تحرير الشام المنتصرة التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.

(وكالات)