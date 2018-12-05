الأمم المتحدة والكويت ستطرحان مشاريع لتطهير التربة بقيمة 2.4 مليار دولار

منذ 2 ساعتين
الأمم المتحدة والكويت ستطرحان مشاريع لتطهير التربة بقيمة 2.4 مليار دولار

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الكويت: قال مسؤول كويتي الأربعاء إن الأمم المتحدة والكويت تستعدان لطرح مشاريع بقيمة 2.4 مليار دولار حتى عام 2025 لتطهير التربة الكويتية من التلوث الناجم عن الغزو العراقي للكويت.

وقال منصور الخارجي مدير مجموعة تأهيل التربة في شركة نفط الكويت للصحافيين إن هذه الأموال ستخصص فقط لتأهيل التربة الكويتية وستدفعها الأمم المتحدة من تعويضات الغزو العراقي للكويت.

ووصف الخارجي التلوث الناجم عن غزو العراق في عام 1990 بأنه “واحد من أكبر الكوارث البيئية التي حدثت على ظهر الكوكب”.

وأضاف أن شركة نفط الكويت من جانبها سوف تخصص مبلغ 50 مليون دينار (164.4 مليون دولار) لتطهير التربة من التلوث الناجم عن عمليات الشركة.

وأوضح مثنى المؤمن رئيس فريق عمل مشاريع تأهيل التربة في شركة نفط الكويت أن مساحة التربة الملوثة بالنفط في الكويت تبلغ 114 كيلومتر مربعا بينما تبلغ كميات التربة الملوثة بالنفط 26 مليون متر مكعب. (رويترز)

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