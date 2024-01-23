سياسة | دولي

الأمم المتحدة: وفاة والدتين كل ساعة في غزة بالهجمات الإسرائيلية- (تدوينة)

منذ 20 دقيقة

عائلات فلسطينية تفر من مدينة خان يونس إلى رفح

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نيويورك: قال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن والدتين تقتلان كل ساعة في قطاع غزة الفلسطيني نتيجة الهجمات الإسرائيلية.

وأوضح غريفيث في منشور على منصة إكس، الثلاثاء، أن إجمالي عدد القتلى في غزة تجاوز 25 ألفاً، وأن المستشفيات المكتظة بالمرضى والجرحى في القطاع تتعرض أيضا للقصف.

وأضاف أن كافة الأماكن الآمنة في القطاع باتت غير آمنة وأن المنازل تحولت إلى أنقاض.

ومنذ 108 أيام، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الاثنين “25 ألفا و295 شهيدا و63 ألف إصابة معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)

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