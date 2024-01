الأمم المتحدة: وفاة والدتين كل ساعة في غزة بالهجمات الإسرائيلية- (تدوينة)

نيويورك: قال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن والدتين تقتلان كل ساعة في قطاع غزة الفلسطيني نتيجة الهجمات الإسرائيلية.

وأوضح غريفيث في منشور على منصة إكس، الثلاثاء، أن إجمالي عدد القتلى في غزة تجاوز 25 ألفاً، وأن المستشفيات المكتظة بالمرضى والجرحى في القطاع تتعرض أيضا للقصف.

وأضاف أن كافة الأماكن الآمنة في القطاع باتت غير آمنة وأن المنازل تحولت إلى أنقاض.

More than 25,000 people reportedly killed – including 2 mothers every hour.



Hospitals overcrowded, besieged and under fire.



Homes reduced to rubble.



Places of safety turned into places of danger.



There is no let-up in the atrocities inflicted on Gaza since 7 October.

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) January 22, 2024