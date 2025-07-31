الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار يصمد جنوبي سوريا لكن الأزمة الإنسانية تتفاقم

دمشق: قالت الأمم المتحدة الخميس إنه بينما هدأ القتال إلى حد كبير في محافظة السويداء جنوبي سوريا، تفاقم الوضع الإنساني بشكل كبير.

وبحسب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما زال يتم الإبلاغ عن اشتباكات متفرقة في مناطق ريفية بعد العنف الطائفي الذي نشب مؤخرا بين ميليشيات الدروز والعشائر السنية الموالية للحكومة.

وذكرت الأمم المتحدة أنه رغم انخفاض العنف، فإن البنية التحتية انهارت.

وتواجه المستشفيات نقصا شديدا في الطواقم والكهرباء والماء والإمدادات الطبية الضرورية. وتوقفت الخدمات العامة في بلدات عديدة تماما.

وبدأت قوافل مساعدات من الصليب الأحمر السوري في الوصول إلى المناطق المتضررة في استجابة للأزمة المتفاقمة.

وذكرت الوكالة أن معظم السكان باتوا الآن يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

(د ب أ)