الأمم المتحدة ومايكروسوفت تعلنان عن شراكة باستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد التغير المناخي

دبي: أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا عن إقامة شراكة مع الأمم المتحدة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات المتقدمة لرصد التغير المناخي عالميا وتقييم التقدم الذي تم إحرازه وفقا لاتفاقية باريس.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تجتمع فيه حكومات العالم في مؤتمر التغير المناخي الأممي “كوب 28” في دبي.

وقالت الشركة الخميس إن الشراكة سوف تمكن معاهدة إطار الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي من إنشاء منصة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومركز بيانات عالمي للتغير المناخي لقياس وتحليل التقدم العالمي في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية.

ومن المتوقع أن تسهل الأداة عملية التحقق وتحليل بيانات المناخ التي يقدمها 196 طرفا لاتفاقية باريس.

وقال براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة مايكروسوفت إن أدوات الذكاء الاصطناعي والبيانات الجديدة سوف تسمح للدول قياس الانبعاثات بصورة أفضل من الوقت الحالي.

(د ب ا)