الأمم المتحدة: 23 مليون سوداني لا يحصلون على الغذاء الكافي

نيويورك: قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن 23 مليون شخص في السودان لا يحصلون على الغذاء الكافي وأن 750 ألف شخص على وشك المجاعة.

وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن الشعب السوداني يواجه “أسوأ السيناريوهات”.

ولفت إلى أنه لم يتم تمويل سوى 30 بالمئة من مبلغ 2.7 مليار دولار المطلوب سنويا لخطة المساعدات الإنسانية للسودان.

ومشيرا إلى أن 23 مليون شخص في السودان لا يحصلون على الغذاء الكافي، قال دوجاريك: “هذا يساوي إجمالي سكان أستراليا”.

وحذر المسؤول الأممي من أن الوضع سيتفاقم خلال موسم الأمطار (يبدأ في يونيو/ حزيران من كل عام).

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 يخوض الجيش و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.

(الأناضول)