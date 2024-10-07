الأمم المتحدة: 250 ألفا نزحوا من لبنان إلى سوريا إثر التصعيد الإسرائيلي- (تدوينة)

جنيف: قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إن عدد النازحين الفارين من لبنان إلى سوريا، إثر التصعيد الإسرائيلي الأخير، بلغ 250 ألف شخص.

جاء ذلك في منشور لغراندي على منصة إكس، الاثنين، بشأن محادثاته في سوريا التي يزورها حاليا قادما من لبنان.

وأضاف غراندي: “أنا على الحدود السورية اللبنانية، التي عبرها 250 ألف شخص منذ 23 سبتمبر/أيلول، إثر تزايد الضربات الجوية الإسرائيلية”.

وذكر أن “السلطات المحلية والهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة وشركاؤها تعمل على مدار الساعة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل ضمان استقبال إنساني ومثمر”.

I’m at the Syrian/Lebanese border, where a quarter of a million people have crossed since 23 September — when Israeli airstrikes in Lebanon escalated. The local authorities, @SYRedCrescent, @UN and partners are working 24/7 with UNHCR to ensure a humane, efficient welcome. pic.twitter.com/P8Zk4BG1f0 — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) October 7, 2024

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ووفق الأرقام الرسمية، قتلت إسرائيل 2083 شخصا وأصابت 9869 منذ بداية القصف المتبادل مع “حزب الله” في 8 أكتوبر 2023، بينهم 1251 شهيدا و3618 جريحا، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ 23 سبتمبر وحتى عصر الاثنين.

(الأناضول)