الأمم المتحدة: 250 ألفا نزحوا من لبنان إلى سوريا إثر التصعيد الإسرائيلي- (تدوينة)

جنيف: قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إن عدد النازحين الفارين من لبنان إلى سوريا، إثر التصعيد الإسرائيلي الأخير، بلغ 250 ألف شخص.

جاء ذلك في منشور لغراندي على منصة إكس، الاثنين، بشأن محادثاته في سوريا التي يزورها حاليا قادما من لبنان.

وأضاف غراندي: “أنا على الحدود السورية اللبنانية، التي عبرها 250 ألف شخص منذ 23 سبتمبر/أيلول، إثر تزايد الضربات الجوية الإسرائيلية”.

وذكر أن “السلطات المحلية والهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة وشركاؤها تعمل على مدار الساعة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل ضمان استقبال إنساني ومثمر”.

I’m at the Syrian/Lebanese border, where a quarter of a million people have crossed since 23 September — when Israeli airstrikes in Lebanon escalated.

The local authorities, @SYRedCrescent, @UN and partners are working 24/7 with UNHCR to ensure a humane, efficient welcome. pic.twitter.com/P8Zk4BG1f0

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) October 7, 2024