الأمم المتحدة: 300 ألف شخص على الأقل في خطر بسبب نقص الغذاء في شمال غزة ووسطها

القدس: حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن حياة مئات الآلاف من الأشخاص عرضة للخطر في شمال قطاع غزة ووسطه بسبب نقص الغذاء.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن آخر مرة سُمح فيها للوكالة بتسليم إمدادات إلى المنطقة كانت قبل أكثر من أسبوعين في 23 كانون الثاني/يناير.

كما أفادت وكالات أخرى تقدم مساعدات إنسانية عن منع وصول المساعدات إلى غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكتب لازاريني على موقع اكس، الخميس، “منذ بداية العام، تم رفض نصف طلبات بعثاتنا لإرسال مساعدات إلى الشمال”.

The last time @UNRWA was allowed to deliver food north or Wadi #Gaza was on 23 January.

Since the beginning of the year, half of our aid mission requests to the north were denied.

The @UN has identified deep pockets of starvation and hunger in northern #Gaza where people are… pic.twitter.com/CuzocLTLAS

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 8, 2024