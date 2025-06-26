الأمم المتحدة: 316 مليون فرد في العالم يتعاطون المخدرات

فيينا: ارتفع عدد متعاطي المخدرات على مستوى العالم إلى 316 مليون شخص، بحسب تقرير للأمم المتحدة.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC) في فيينا في تقريره العالمي الحديث للمخدرات اليوم الخميس أن هذه البيانات الحديثة تتعلق بما تم رصده في عام 2023.

ووفقا للتقرير، ارتفع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات -باستثناء الكحول أو التبغ- بنسبة 28% خلال عشرة أعوام. وأشار التقرير إلى أن تعاطي المخدرات يزداد بذلك بوتيرة أسرع من زيادة سكان العالم.

وأشار التقرير إلى أن سوق الكوكايين ينمو أسرع من باقي أنواع المخدرات، حيث ارتفع إنتاج الكوكايين غير القانوني بمقدار أكثر من الثلث عام 2023 على أساس سنوي، ليصل إلى 3708 أطنان. وارتفع عدد المستهلكين من 17 مليون إلى 25 مليون فرد بين عامي 2013 و2023.

ووفقا لأخصائيي الأمم المتحدة، فإن طفرة الكوكايين لا تؤدي فقط إلى المزيد من حالات الوفاة الناجمة عن تعاطي المخدرات، بل أيضا إلى مزيد من العنف بين العصابات الإجرامية المتنافسة في تهريب المخدرات. وأشار التقرير إلى أن ذلك كان ملحوظا أيضا في غرب ووسط أوروبا، حيث تمت على مدار عدة سنوات مصادرة كميات من الكوكايين في المنطقتين تفوق الكميات المصادرة في أمريكا الشمالية.

(د ب أ)