الأمم المتحدة: 33 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت غزة الأحد

غزة: دخلت 33 شاحنة محملة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الأحد عبر معبر رفح الحدودي مع مصر حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وذكر المكتب الأممي أن هذه أكبر قافلة تدخل القطاع الفلسطيني المحاصر منذ الاستئناف المحدود لتسليم المساعدات الإنسانية في 21 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال المكتب في تقريره اليومي عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس “على الرغم من أن هذه الزيادة مرحب بها، إلا أن هناك حاجة إلى حجم أكبر بكثير من المساعدات بشكل منتظم لتجنب مزيد من التدهور في الوضع الإنساني المتردي، بما فيها الاضطرابات المدنية”.

وشدد التقرير على أن “الإدخال الطارئ للوقود لتشغيل المعدات الطبية ومرافق المياه والصرف الصحي أمر ضروري على وجه التحديد”.

ومنعت إسرائيل كل إمدادات الوقود قائلة إن حماس ستستغلها لصنع أسلحة ومتفجرات.

وتتزايد الدعوات للسماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة الذين يتعرضون لقصف متواصل يشنه الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

في 9 تشرين الأول/أكتوبر أحكمت إسرائيل حصارها على غزة قاطعة المياه والكهرباء والغذاء عن القطاع الذي كان يخضع أصلا لحصار بري وجوي وبحري منذ إمساك حركة حماس بالسلطة فيه عام 2007.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما مجموعه 117 شاحنة مساعدات إنسانية تمكنت من دخول غزة منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر، معظمها (70 شاحنة) تحوي معدات طبية. واحتوت 60 شاحنة على أغذية ومنتجات غذائية، و13 شاحنة أخرى على مياه ومعدات صحية.

وقبل الحصار، كانت تدخل قطاع غزة يوميا نحو 500 شاحنة محملة مساعدات وسلع أخرى.

ودمرت آلاف المباني في القطاع المكتظ البالغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة، نزح أكثر من نصفهم.

وقبل وصولها إلى رفح تُفتَّش الشاحنات عند معبر نيتسانا بين إسرائيل ومصر على بعد نحو 40 كلم من رفح حسب أوتشا.

وشددت الأمم المتحدة على أن القطاع يحتاج 100 شاحنة يوميا على الأقل لتوفير الأساسيات لسكان غزة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية طلب عدم كشف هويته الأحد إن “إسرائيل ملتزمة تعديل عملية التفتيش لتتمكن من فحص 100 شاحنة يوميا”.

(ا ف ب)