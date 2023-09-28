سياسة | دولي

الأمم المتحدة: 3300 فرد من قوات حفظ السلام غادروا مالي

منذ 36 دقيقة

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واشنطن: أعلنت الأمم المتحدة مغادرة أكثر من 3300 فرد من قواتها لحفظ السلام في مالي، ضمن خطة انسحاب تدريجي من البلاد.

جاء ذلك في بيان لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي “مينوسما”، مساء الأربعاء، حسبما أفاد مراسل الأناضول.

وأوضحت البعثة أن “116 فردا من قوات حفظ السلام السنغالية عادوا إلى وطنهم من معسكر موبتي في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري”.

وذكر البيان أنه “حتى الآن، تمت إعادة 2680 فردا من قوات مينوسما و596 آخرين من شرطة الأمم المتحدة إلى وطنهم، ما يعني مغادرة 3276 فردا نظاميا للبعثة”.

وأضاف البيان أن 91 مدنيا غادروا البعثة الأممية، بينهم “81 موظفا دوليا و10 من متطوعي الأمم المتحدة، وعليه وصل عدد المغادرين المدنيين والعسكريين إلى 3367 فردا”.

ويأتي الخفض التدريجي لأفراد “مينوسما” تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2690، الصادر في 30 يونيو/ حزيران 2023، والذي ينص على الانسحاب الكامل للبعثة بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.

وجاء في البيان: “مع اقتراب الموعد النهائي (لانسحاب قوات مينوسما)، من المتوقع مغادرة مجموعة أكبر من موظفي بعثة الأمم المتحدة بحلول نهاية سبتمبر (الجاري)”.

وتتمركز القوات الأممية التي يبلغ عددها نحو 15 ألف فرد (عسكري ومدني) في شمالي البلاد، حيث تنتشر جماعات مسلحة تابعة لتنظيمي “القاعدة” وتنظيم الدولة “داعش” الإرهابيين.

وتعد مينوسما البعثة التي تكبدت أكبر الخسائر في صفوف قوات حفظ السلام الأممية، حيث قتل 275 فردا في البعثة منذ إنشائها في 25 أبريل/ نيسان 2013.

(الأناضول)

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