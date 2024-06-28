الأمم المتحدة: 60 ألف فلسطيني في غزة نزحوا بعد أمر الإخلاء الإسرائيلي

نيويورك: كشف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الجمعة، أن 60 ألف فلسطيني شرقي مدينة غزة، نزحوا في يوم واحد بعد “أمر الإخلاء” الذي أصدره الجيش الإسرائيلي.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي يومي سلط فيه دوجاريك الضوء على حركة النزوح التي تشهدها غزة، بحسب المعلومات التي حصل عليها من شركاء الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية بالقطاع.

وقال دوجاريك، إن “60 ألف شخص نزحوا الخميس، إثر أمر الجيش الإسرائيلي بالإخلاء الطارئ لـ28 منطقة سكنية شرقي غزة”.

وأوضح دوجاريك، أن الهجمات على منطقة المواصي (جنوب غربي قطاع غزة) تسببت في إصابة العديد من الأشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى الميداني القريب.

وأشار إلى أن ما يقرب من 5 آلاف شخص نزحوا إلى المواصي.

وشدد دوجاريك، على أن المشاكل المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية لا تزال مستمرة.

وأشار إلى أن إسرائيل سمحت بمرور أقل من نصف بعثات المساعدات الإنسانية الـ 100 المخطط لها إلى شمال غزة.

والخميس، طالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة “إكس”، جميع السكان والنازحين الموجودين في بعض المناطق بحي الشجاعية والأحياء الجديدة، التركمان والتفاح شرقي مدينة غزة، بإخلائها.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، أسفرت حتى الجمعة، عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)