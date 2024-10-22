الأمم المتحدة: 74% من فلسطينيّي غزة والضفة الغربية يعانون من الفقر

جنيف – أ ف ب: توقع تقييم للأمم المتحدة نُشر أمس الثلاثاء تضاعف نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية لتصل إلى 74.3% هذا العام، مع تواصل الحرب في قطاع غزة منذ أكثر من سنة.

وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «يو.إن.دي.بي»، لوكالة فرانس برس إن «العواقب المباشرة للحرب هائلة، ليس فقط من حيث تدمير البُنى التحتية، ولكن أيضاً من حيث الفقر وفقدان سبل العيش».

وأضاف «يتضح من هذا التقييم الاجتماعي والاقتصادي أن مستوى الدمار قد أعاد دولة فلسطين عدة سنوات إن لم يكن عقوداً، إلى الوراء في مجال التنمية».

وقدَّر التقييم الجديد الذي نشره «برنامج الأمم المتحدة الإنمائ» و»لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)» أن يرتفع معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية) إلى 74.3 في المئة في العام 2024، مقارنة مع 38.8 في المئة نهاية العام 2023، ليبلغ إجمالي عدد الفقراء 4.10 مليون شخص، بينهم 2.61 مليون شخص صنفوا فقراء حديثا.

وقال شتاينر في بيان «تحدث أزمة تنموية خطيرة، أزمة تعرض مستقبل الفلسطينيين للخطر لأجيال قادمة». وأضاف أن «التقييم يشير إلى أنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام، فإن الاقتصاد (الفلسطيني) قد لا يستعيد مستوى ما قبل الأزمة قبل عقد أو أكثر».

وأشار التقييم الصادر بعنوان «حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين- تحديث تشرين الأول/أكتوبر 2024» إلى أن «الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 35.1 في المئة في عام 2024 مقارنة بسيناريو غياب الحرب» في الأراضي الفلسطينية، «مع ارتفاع معدل البطالة إلى 49.9 في المئة». وأكد تقرير الأمم المتحدة أن الاقتصاد الفلسطيني سيحتاج إلى «خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار إلى جانب رفع القيود الاقتصادية» الاسرائيلية و»تعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي».

وقال شتاينر إن «الأمر لا يتعلق فقط بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، بل أيضاً بخلق ظروف للاقتصاد الكلي تسمح بعودة التمويل» إلى الأراضي الفلسطينية.

وقالت تشيتوسي نوجوتشي، المسؤولة في البرنامج والموجودة حالياً في قطاع غزة، إن اقتصاد الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، انكمش بنحو 35 في المئة منذ بداية الحرب قبل عام.

وأضافت أن مستوى الفقر في قطاع غزة اقترب حالياً من 100 في المئة نتيجة للاضطرابات في حين بلغ معدل البطالة 80 في المئة.

وأوضحت نوجوتشي، متحدثة لمؤتمر صحافي في جنيف عبر خط هاتف متقطع من دير البلح «تشهد دولة فلسطين مستويات لم يسبق لها مثيل من النكسات…بالنسبة لغزة، تراجعت (مستويات) التنمية إلى ما كانت عليه قبل نحو 70 عاماً في عام 1955».

من جهة ثانية أفاد تقرير الأمم المتحدة أن الحرب في غزة خلّفت 42 مليون طن من الركام، بعدما شهد القطاع قصفا مكثفاً وقتالاً عنيفاً منذ بداية الحرب الاسرائيلية ضد حركة حماس.

وحذرت الأمم المتحدة من أن الركام يشكل مخاطر كبيرة على صحة الناس والنظام البيئي، مشددة على ضرورة اتباع بروتوكولات مناسبة عند التعامل مع أشلاء بشرية مدفونة تحته وذخائر غير منفجرة ومواد خطرة.

كما تشكل الألواح الشمسية المدمرة خطراً على الناس والبيئة لأنها تطلق الرصاص ومعادن ثقيلة أخرى.