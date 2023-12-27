الأمن الأردني: ضبط 33 مطلوبا بقضايا مخدرات “بينهم أفراد عصابات إقليمية”- (تدوينة)

عمان: أعلن الأمن الأردني، الأربعاء، ضبط 33 مطلوبا بقضايا مخدرات بينهم 4 يرتبطون بـ”عصابات إقليمية”، وذلك في إطار عملية نفذها صباح اليوم بمنطقة الرويشد شرقي البلاد.

جاء ذلك وفق بيان لمديرية الأمن العام (تتبع وزارة الداخلية الأردنية).

وذكر البيان، أن “العملية الأمنية المنفذة في لواء الرويشد حققت أهدافها وأفضت لإلقاء القبض على عدد كبير من مهربي المخدرات وتجارها والمتعاملين بها، وضبط ما بحوزتهم من أسلحة ومخدرات”.

وأضاف: “نتج عن العملية إلقاء القبض على 33 شخصاً من المطلوبين والمشبوهين بقضايا تهريب المواد المخدرة والاتجار بها، منهم أربعة من المطلوبين الخطرين والرئيسين ممن يرتبطون بعصابات إقليمية تنشط عبر الحدود لتهريب المخدرات والسلاح”.

وأشار إلى أنه تم ضبط “كميات من المواد المخدرة، و30 سلاحاً نارياً منها ما هو أوتوماتيكي وبعيد المدى، وكمّيات كبيرة من الذخائر، فضلاً عن طائرة مسيرة تستخدم في عمليات التهريب، وأجهزة اتصال ومناظير ولوحات مركبات مزورة، ومركبات تستخدم في عمليات تهريب المخدرات ونقلها”.

الأمن العام يُعلن نتائج العملية الأمنيّة في الرويشد، ضبط 33 مطلوباً بقضايا الاتجار والتهريب، منهم 4 أشخاص ممن يرتبطون بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات للتفاصيل || https://t.co/1g3Q4zC6Oy#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/lL9zei7HW1 — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) December 27, 2023

وكان الأمن الأردني، أعلن الجمعة، أنه “اشتبك مع مهربي مخدرات من جنسية سورية، تسللوا إلى أراضي المملكة واختبأوا في خيام بمنطقة الرويشد شرق البلاد”.

وقبل ذلك بيومين، ألقى الأمن القبض على 6 مهربين وتجار مخدرات قال إنهم “يرتبطون بعصابات إقليمية“، بعد حملة مداهمات شرق البلاد.

وتأتي سلسلة المداهمات بعد اشتباك مسلح استمر 14 ساعة بين الجيش الأردني ومجموعات مسلحة على الحدود مع سوريا، في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم، والقبض على 9، وضبط مواد مخدرة وصواريخ وتدمير سيارة محملة بالمواد المتفجرة.

وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات المحاولات للتسلل إلى أراضي المملكة والتهريب، خاصة من سوريا (شمال) والعراق (شرق)، نتيجة تردّي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.

(الأناضول)