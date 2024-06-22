الأمن الأردني يكشف سبب سماع أصوات انفجارات في العاصمة عمان- (فيديوهات)

أرجعت مديرية الأمن العام بالأردن، السبت، سبب التواجد الأمني الكثيف بالمنطقة وسماع أصوات انفجارات في منطقة ماركا الجنوبية بالعاصمة عمان إلى قيام أشخاص بتخزين مواد متفجرة داخل منزل، وفق ما توصلت إليه التحقيقات الأولية.

جاء ذلك في بيان للمديرية (تتبع وزارة الداخلية)، وذلك غداة تداول العديد من الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي عن تواجد أمني كثيف بالمنطقة وسماع أصوات انفجارات.

وذكر البيان أن “التحقيقات الأولية في القضية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص (لم يذكر أي تفاصيل عنهم) بتخزين كميات من المواد المتفجّرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية”.

📌الأمن العام : الأجهزة الأمنيّة تتعامل مع قضية تحقيقية في منطقة ماركا الجنوبية ** التحقيقات الأولية في القضية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كمّيات من المواد المتفجّرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية ** خبراء المتفجّرات من سلاح الهندسة الملكي قاموا بالتعامل مع تلك… pic.twitter.com/grBzLQHZK6 — فراس الماسي | Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) June 22, 2024

وأشار إلى أن “خبراء المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع بعد أخذ الاحتياطات اللازمة كافّة من عزل وإخلاء للمنطقة ودون أية إصابات تذكر”.

وتابع البيان “نهيب بالجميع الابتعاد عن موقع المنزل وإعطاء المجال للأجهزة الأمنيّة لمتابعة عملها دون أية مؤثرات”.

وأوضح أن “القضية قيد التحقيق، وسيتم نشر تفاصيلها حال الانتهاء”.

ومنتصف مايو/ أيار، كان الأردن قد أعلن عن إحباط تهريب أسلحة إلى خلية بالمملكة في مارس/ آذار الماضي، أرسلتها “مليشيات” مدعومة من إحدى الدول.

🚨 #عاجل_الآن ✅️تم هدم البناية من قبل الأجهزة الأمنية بعد التعامل بحرفية مع ما كان موجود بداخلها وإتلاف ما تبقى من الأجسام المشبوهة القابلة للإنفجار. ✅️حمى الله الأردن والأردنيين وقيادتنا الهاشمية وكل الشكر لأجهزتنا الامنية ومجهودها المتواصل.#ماركا_الجنوبية #عمان… pic.twitter.com/CSyQHLXyLD — ODEY (@xD1GX) June 22, 2024

اثناء التخلص من بقايا المتفجرات في بناية ماركا.#ماركا_الجنوبية pic.twitter.com/0C8N2RYMGb — اردنيات (@Urdniat) June 22, 2024

(الأناضول)