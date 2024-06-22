سياسة | عربي | الأردن

الأمن الأردني يكشف سبب سماع أصوات انفجارات في العاصمة عمان- (فيديوهات)

22 - يونيو - 2024

حجم الخط
5

أرجعت مديرية الأمن العام بالأردن، السبت، سبب التواجد الأمني الكثيف بالمنطقة وسماع أصوات انفجارات في منطقة ماركا الجنوبية بالعاصمة عمان إلى قيام أشخاص بتخزين مواد متفجرة داخل منزل، وفق ما توصلت إليه التحقيقات الأولية.

جاء ذلك في بيان للمديرية (تتبع وزارة الداخلية)، وذلك غداة تداول العديد من الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي عن تواجد أمني كثيف بالمنطقة وسماع أصوات انفجارات.

وذكر البيان أن “التحقيقات الأولية في القضية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص (لم يذكر أي تفاصيل عنهم) بتخزين كميات من المواد المتفجّرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية”.

وأشار إلى أن “خبراء المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع بعد أخذ الاحتياطات اللازمة كافّة من عزل وإخلاء للمنطقة ودون أية إصابات تذكر”.

وتابع البيان “نهيب بالجميع الابتعاد عن موقع المنزل وإعطاء المجال للأجهزة الأمنيّة لمتابعة عملها دون أية مؤثرات”.

وأوضح أن “القضية قيد التحقيق، وسيتم نشر تفاصيلها حال الانتهاء”.

ومنتصف مايو/ أيار، كان الأردن قد أعلن عن إحباط تهريب أسلحة إلى خلية بالمملكة في مارس/ آذار الماضي، أرسلتها “مليشيات” مدعومة من إحدى الدول.

 

 

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول عربي:
    يونيو 22, 2024 الساعة 8:00 ص

    في العادة وحفاضا على الارواح تقوم الدول التي تحترم شعوبها عند اكتشاف متفجرات في منطقة سكنية أولا باخلاص المنطقة ومحاولة ابطال العبوة من قبل المختصين لكي لا تتسبب بأضرار مادية أو بشرية هذا في حال اكتشاف مادة متفجرة مفخخة وليس كما شاهدنا في الفيديو الذي نشرته السلطات الاردنية التي (فجرت)العبوة التاسعة مع البناية بدون أن نرى احتياجاتي أو حتى صور اخلاء البناية

    رد
  2. يقول عادل المصري:
    يونيو 22, 2024 الساعة 10:15 ص

    إذا كانت المواد المتفجرة مخزنة في المنزل كما تقول أجهزة الأمن، فلماذا لم يقوموا بمصادرتها بدل تفجيرها في المنزل؟

    رد
  3. يقول abuelabed.:
    يونيو 22, 2024 الساعة 11:19 ص

    الله اعلم أين الحقيقة.

    رد
  4. يقول رمضان:
    يونيو 22, 2024 الساعة 1:11 م

    الجيش العربي…أفجعته انفجارات مواد في ليلة واحدة ولم تفجعه تفجيرات الصهاينة على أهل غزة يوميا…

    رد
  5. يقول محمد حتاحت/مانشستر:
    يونيو 22, 2024 الساعة 2:10 م

    فقط تذكيرا للشعب الاردني:
    اتركونا من حماس ومن غزة ومن المستوطنين
    وإلا، ف داعش جاهزة.

    رد

أخبار ذات صلة

الأردن.. ماذا وراء انتقاد “العمل الإسلامي” لتشكيلة حكومة حسان؟ 
منذ 53 دقيقة
عدادات مياه فيها “بطاريات إسرائيلية” تهدد “الأمن القومي” الأردني.. ودراسة “منع تصدير الخضار”
25 - سبتمبر - 2024
تحذيرات وتحريك مساعدات.. ردود فعل عربية رافضة لانتهاك سيادة لبنان
23 - سبتمبر - 2024
البرلمانية الإسلامية الأردنية لبنى النمور في أول نشاط: “ضد المشاهد  العارية في العقبة”.. ومطالب بـ”التصدي المعرفي” لإسرائيل
23 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية