الأمن الأمريكي يستجوب محامي طالب مؤيد لفلسطين

أنقرة: قال أمير مقلد، محامي طالب اعتقل على خلفية مشاركته في المظاهرات الداعمة لفلسطين في جامعة ميشيغان الأمريكية العام الماضي، إنه خضع للتحقيق في المطار لدى عودته للولايات المتحدة.

وأفاد في لقاء مع موقع “ديترويت فري برس”، الثلاثاء، بأنه خضع للتحقيق من قبل عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، في المطار لدى عودته من إجازته.

وأوضح أن المحققين طرحوا عليه أسئلة شخصية وأخرى عن موكليه، كما طُلب منه تسليم هاتفه المحمول، إلا أنه رفض ذلك قائلا: “أغلب أشغالي موجودة في الهاتف، لا يمكنكم الاطلاع عليه بهذه الوقاحة”.

وأشار أن التحقيق استغرق نحو ساعة ونصف، وأن الشرطة لم تأخذ هاتفه، إلا أنها دققت فقط في قائمة الأشخاص فيه.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا العام الماضي إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

(الأناضول)