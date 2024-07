الأمن التركي يوقف شخصا هدّد أجانب في إسطنبول بسكين- (فيديو)

إسطنبول: أوقفت السلطات الأمنية التركية شخصا أطلق تهديدات ضد أجانب وبيده سكين بمنطقة “صاري ير” في مدينة إسطنبول، مساء الاثنين.

وسارعت الشرطة لتوقيف الشخص عقب تلقيها بلاغا بقيامه بإطلاق تهديدات ضد أجانب وتلويحه بسكين.

Turkish police detains the below local

who threatened two Arab businessmen in Istanbul at 2am at a restaurant terrace with a blade, repeatedly insulting them pic.twitter.com/f5UsYfUwgk

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 2, 2024