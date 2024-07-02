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الأمن التركي يوقف شخصا هدّد أجانب في إسطنبول بسكين- (فيديو)

منذ 8 دقائق

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إسطنبول: أوقفت السلطات الأمنية التركية شخصا أطلق تهديدات ضد أجانب وبيده سكين بمنطقة “صاري ير” في مدينة إسطنبول، مساء الاثنين.
وسارعت الشرطة لتوقيف الشخص عقب تلقيها بلاغا بقيامه بإطلاق تهديدات ضد أجانب وتلويحه بسكين.


وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الأناضول تم توقيف الشخص (43 عاما) في منزله وهو مخمور.
وأحيل الشخص إلى القضاء بتهمة “الجرح العمد” و”مقاومة الشرطة”.

(الأناضول)ـ

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