الأمن التونسي يخلي ساحة عامة من المهاجرين في مدينة صفاقس

تونس: أخلت السلطات التونسية الأحد ساحة عامة كان يتخذها المئات من المهاجرين مكانا للإقامة في وسط مدينة صفاقس (وسط شرق) بعدما طردوا من منازلهم قبل أكثر من شهرين، على ما أفادت منظمة حقوقية، فيما نُفذت حملة أمنية واسعة على المهاجرين.

وقال المتحدث الرسمي باسم “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” رمضان بن عمر لوكالة فرانس برس “أخلت قوات الأمن صباح اليوم (الأحد) ساحة كبيرة كان يتواجد بها نحو 500 مهاجر وسط مدينة صفاقس”.

وأضاف بن عمر “تم دفعهم للتفرق على شكل مجموعات صغيرة تنقلت في اتجاه مناطق ريفية وفي اتجاه مدن أخرى”.

واستقر المهاجرون وغالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء في ساحة “باب الجبلي” وسط مدينة صفاقس إثر حملة اعتقالات وطرد من قبل قوات الأمن والأهالي.

ومطلع تموز/ يوليو الماضي، طُرد مئات من المهاجرين يحملون جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء من صفاقس، بعد اشتباكات مع السكان ما تسبب في وفاة تونسي. وفي الأيام التالية، نقلت الشرطة التونسية نحو ألفي مهاجر على الأقل وفقا لمنظمات، إلى الحدود مع ليبيا والجزائر وتركوا في الصحراء والمناطق المعزولة.

وأتى ذلك فيما شنت السلطات الأمنية في محافظة صفاقس حملة واسعة على المهاجرين والمهربين خلال يومي السبت والأحد أسفرت عن “ضبط ما يقارب عن 200 مهاجر من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء يستعدون لتنظيم عملية اجتياز، كما تم حجز 6 قوارب” وفقا لتصريحات إعلامية للناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي.

وأكد الجبابلي أن “الهدف هو ضرب الوسطاء الذين يتاجرون بأرواح الناس”.

وتسارعت وتيرة أزمة المهاجرين في تونس بعد خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد في 21 شباط/ فبراير ندد فيه بوصول “جحافل من المهاجرين” في إطار “مخطط إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديموغرافية” في تونس.

وتعتبر صفاقس نقطة الانطلاق الأولى للمهاجرين سواء من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء أو من التونسيين، في عمليات هجرة غير قانونية في اتجاه السواحل الأوروبية.

(أ ف ب)