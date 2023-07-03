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الأمن التونسي يداهم ورشة لتصنيع قوارب حديدية لتهريب البشر

منذ 50 دقيقة

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تونس: أعلن الحرس البحري في تونس، اليوم الإثنين، مداهمة ورشة مخصصة لصناعة قوارب حديدية في مدينة صفاقس يجري استخدامها في محاولات الهجرة غير الشرعية المكثفة انطلاقا من سواحل المدينة.

وأفاد المتحدث باسم الحرس البحري حسام الجبابلي بمصادرة قوات الأمن لقوارب حديدية ومحرك بحري ومواد تستخدم في تصنيع هذه القوارب التي تستخدم على نطاق واسع في تهريب البشر، داخل ورشة.

كما ضبطت 15 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء بصدد التحضير لرحلة عبر البحر، إلى السواحل الإيطالية.

وأعلن الجبابلي إيقاف اثنين من مهربي البشر.

ويعترض الحرس البحري بشكل يومي قوارب حديدية متهالكة وتقليدية الصنع مكتظة بالمهاجرين في عرض البحر، وتزداد أنشطة الهجرة لتبلغ ذروتها في الصيف مع استقرار عوامل المناخ.

ويجري انتشال جثث بشكل متواتر بسبب حوادث الغرق، اذ تتسرب في الغالب المياه إلى القوارب ما يتسبب في غرقها.

ويجري الاتحاد الأوروبي مناقشات مع تونس بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تعاون شامل، من أجل جهود أكبر لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومهربي البشر ومنع المهاجرين من الوصول إلى السواحل الاوروبية مقابل حزمة مساعدات مالية واقتصادية.

( د ب أ )

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