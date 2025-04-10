الأمن التونسي يمنع نشطاء من إجراء محاكمة صورية قبل يوم من جلسة التآمر على أمن الدولة

تونس: منعت السلطات الأمنية في تونس اليوم الخميس ، نشطاء ومنظمات حقوقية من تنظيم محاكمة صورية في قاعة سينما خاصة، وذلك قبل يوم واحد من انعقاد جلسة المحاكمة الثانية ضد السياسيين الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة.

وكان الهدف من تنظيم المحاكمة هو محاكاة لشروط “المحاكمة العادلة” كما يقول المنظمون من جمعيات مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومكتب فرع منظمة العفو الدولية.

وقال بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان “أردنا أن نبين ما هي مقومات المحاكمة العادلة من خلال هذه المحاكمة الصورية. هذا نشاط حقوقي وقانوني وثقافي في فضاء خاص ولا يخضع إلى ترخيص مسبق. تفاجأنا اليوم بمنعنا من القيام بهذا النشاط”.

وأضاف الطريفي للصحفيين أمام قاعة سينما ريو،: “نعتبر هذا فصل جديد للتضييق على عمل المجتمع المدني وإسكات كل الأصوات الحرة”.

وتنظر محكمة تونس يوم غد الجمعة 11 أبريل/نيسان في جلسة المحاكمة الثانية ضد موقوفين من المعارضة السياسية منذ أكثر من عامين في قضية التآمر على أمن الدولة.

ويلاحق في القضية حوالي 40 شخصا، من بينهم قياديون بارزون من المعارضة، من جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة الإسلامية بالإضافة إلى سياسيين مستقلين.

وتقول المعارضة إن الجلسة تفتقد إلى قواعد وشروط المحاكمة العادلة.

وقال مصدر من هيئة الدفاع لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن المحامين سيقاطعون المحاكمة احتجاجا على قرار المحكمة بالاستمرار في إجراء المحاكمة عن بعد عبر تقنية الفيديو للجلسة الثانية.

(د ب أ)