الأمن السوري يضبط أسلحة ومعامل مخدرات على الحدود مع لبنان

دمشق: أعلنت السلطات السورية، الإثنين، ضبط معامل مواد مخدرات وشحنات أسلحة، ضمن حملة أمنية على الحدود مع لبنان.

جاء ذلك في تصريحات لقائد المنطقة الغربية في إدارة الحدود المقدم مؤيد السلامة، نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وقال السلامة: “جرت خلال الأسبوع الفائت اشتباكات مع عصابات التهريب المسلحة في قرى حاويك وجرماش ووادي الحوراني وأكوم السورية (على الحدود مع لبنان)، أثناء حملة تمشيط أطلقناها لضبط حدود البلاد الغربية من عمليات التهريب”.

وأضاف أن “معظم عصابات التهريب على الحدود اللبنانية تتبع لميليشيا حزب الله الذي بات يشكل تهديدا بوجوده على الحدود السورية من خلال رعايته لمهربي المواد المخدرة والسلاح”، وفق قوله.

وأوضح أن “النظام البائد حوّل الحدود السورية اللبنانية لممرات لتجارة المخدرات بالتعاون مع ميليشيا حزب الله، ما ساعد على تعزيز تواجد عصابات التهريب المسلحة في المنطقة الحدودية”.

وبشأن نتائج الحملة، قال السلامة: “تمكنت قواتنا أثناء حملة التمشيط من ضبط عدد كبير من مزارع ومستودعات ومعامل صناعة وتعليب مواد الحشيش وحبوب الكبتاغون”.

كما تم ضبط “مطابع تختص بالعملة المزورة، حيث كانت هذه المنطقة تمثل الشريان الاقتصادي لهذه العصابات”، وفق السلامة.

وتابع: “ضبطنا العديد من شحنات السلاح والمواد المخدرة في المناطق الحدودية مع لبنان، والتي كانت في طريقها للعبور”.

وأردف: “لم نستهدف الداخل اللبناني، على الرغم من القصف الذي طال وحداتنا من قبل ميليشيا حزب الله، واقتصرت عملياتنا على القرى السورية المحاذية، واستهدفت عصابات التهريب المسلحة ومن قاتل معهم من فلول وميليشيات”.

كما أشار إلى وجود “خطة متكاملة لضبط الحدود بشكل كامل، تراعى فيها التحديات الموجودة، وتسهم في حماية أهلنا من جميع الأخطار التي تستهدفهم”.

وحتى الساعة 18:45 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من “حزب الله” على بيان السلامة.

وفي سياق متصل، تمكنت قوات أمن الحدود في وزارة الدفاع السورية من تأمين الحدود مع لبنان في محافظة حمص بعد عملية عسكرية واسعة النطاق.

وأكد قائد العملية العسكرية يوسف خالد، الإثنين، ضمان أمن الحدود مع لبنان في المحافظة، مضيفا: “تم ضبط مواد وأسلحة غير قانونية خلال العملية، وأسر اثنين من أعضاء حزب الله وتحييد العديد من الأشخاص”.

وأوضح خالد أن الاشتباكات في المنطقة استمرت لمدة ستة أيام.

وهدفت العملية العسكرية التي جرت في منطقة القصير في ريف حمص إلى مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة وتطهير المنطقة من بقايا مسلحي حزب الله.

واستمرت العملية أياماً وشهدت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، حيث سيطرت القوات السورية نتيجة للمواجهات على العديد من النقاط الاستراتيجية وعززت سيطرتها الأمنية على الحدود السورية مع لبنان.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان يوم السبت تلقيه أوامر بالرد على مصادر النيران القادمة من الأراضي السورية، وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة الحدودية منذ الخميس، قبل أن يعلن الأحد متابعة الأوضاع على الحدود، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق التطورات.

ومساء الجمعة، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن رئيس البلاد جوزيف عون هاتف نظيره السوري أحمد الشرع، واتفق معه على “التنسيق لضبط الوضع على الحدود اللبنانية السورية ومنع استهداف المدنيين”.

فيما قالت الرئاسة السورية في بيان، إن عون أكد خلال الاتصال “ضرورة تعزيز التعاون والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، بما يحقق الأمن والسلام للشعبين السوري واللبناني”، دون التطرق إلى مسألة التوترات الأمنية على حدود البلدين.

وتسعى الإدارة السورية إلى ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وتعزيز قبضتها على الحدود مع دول الجوار ومنها لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات، وفلول النظام السابق الذين يواصلون العمل على إثارة القلاقل الأمنية.

وتتسم الحدود اللبنانية السورية بتداخلها الجغرافي، إذ تتكون من جبال وأودية وسهول دون علامات أو إشارات تدل على الحد الفاصل بين البلدين.

كما يرتبط البلدان بـ6 معابر حدودية برية على طول نحو 375 كلم.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

