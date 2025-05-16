الأمن السوري يعلن القبض على مسؤول أمني بنظام الأسد- (تدوينة)

دمشق: أعلنت قوات الأمن السوري، الجمعة، إلقاء القبض على عبد الواحد الخالد، صف ضابط سابق، كان مندوب التنسيق بين قصر الرئيس المخلوع وفرع أمن الدولة بحماة (وسط).

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية، قالت فيه: “تمكنت مديرية أمن حماة من إلقاء القبض على المجرم عبد الواحد الخالد، أحد أفراد صف الضباط زمن النظام البائد، والمتورط في العديد من الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري”.

وأشار البيان، إلى أن عبد الواحد، “شغل عدة مناصب أمنية، كان أبرزها مندوباً للتنسيق بين قصر المجرم بشار الأسد وفرع أمن الدولة في حماة، وانتقل لاحقاً إلى فرع المخابرات الجوية في المدينة”.

وأوضح أنه “جرى تحويله إلى التحقيق بناء على قرار النيابة العامة”.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، تواصل إدارة الأمن السوري والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات، لاسيما تعذيب وقتل معتقلين.

وأكملت فصائل سورية، في 8 ديسمبر الماضي، بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

(الأناضول)






