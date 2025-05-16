سياسة | عربي | سوريا

الأمن السوري يعلن القبض على مسؤول أمني بنظام الأسد- (تدوينة)

16 - مايو - 2025

عبد الواحد الخالد

حجم الخط
1

دمشق: أعلنت قوات الأمن السوري، الجمعة، إلقاء القبض على عبد الواحد الخالد، صف ضابط سابق، كان مندوب التنسيق بين قصر الرئيس المخلوع وفرع أمن الدولة بحماة (وسط).

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية، قالت فيه: “تمكنت مديرية أمن حماة من إلقاء القبض على المجرم عبد الواحد الخالد، أحد أفراد صف الضباط زمن النظام البائد، والمتورط في العديد من الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري”.

وأشار البيان، إلى أن عبد الواحد، “شغل عدة مناصب أمنية، كان أبرزها مندوباً للتنسيق بين قصر المجرم بشار الأسد وفرع أمن الدولة في حماة، وانتقل لاحقاً إلى فرع المخابرات الجوية في المدينة”.

وأوضح أنه “جرى تحويله إلى التحقيق بناء على قرار النيابة العامة”.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، تواصل إدارة الأمن السوري والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات، لاسيما تعذيب وقتل معتقلين.

وأكملت فصائل سورية، في 8 ديسمبر الماضي، بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

(الأناضول)



كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول محمد عبدالله:
    مايو 17, 2025 الساعة 5:58 م

    هؤلاء أعداء الله و رسوله و المؤمنين و الشعب السوري و الامة العربية والاسلامية

    رد

أخبار ذات صلة

ليس بعد رفع العلم الصهيوني ذنب!
منذ 5 ساعات
ما زال الباب السوريّ إلى الحرية موارباً حتى الآن
منذ 5 ساعات
سوريا تؤكد حقها بالدفاع عن النفس مع استمرار اعتداءات إسرائيل 
منذ 14 ساعة
السعودية وقطر تدينان توغل إسرائيل في سوريا
منذ 15 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية