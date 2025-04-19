سياسة | عربي | سوريا

الأمن السوري يقبض على قائد في المخابرات الجوية بنظام الأسد

منذ ساعة واحدة

العميد في النظام السوري المخلوع صالح محمد البسيس- وسائل التواصل الاجتماعي

حجم الخط
0

دمشق: أعلنت السلطات السورية، السبت، القبض على مسؤول سابق في نظام الأسد المخلوع، كان يتولى منصبا قياديا في فرع المخابرات الجوية بمحافظة حلب (شمال).

وأفادت محافظة دير الزور عبر حسابها على “تلغرام” بأن إدارة الأمن العام في المحافظة ألقت القبض على العميد في النظام المخلوع صالح محمد البسيس”.

وأضافت أن البسيس “شغل سابقا منصب معاون رئيس فرع المخابرات الجوية في محافظة حلب، وقاد العديد من الحملات الأمنية ضد المدنيين هناك”.

ولفتت المحافظة إلى أن المقبوض عليه من أهالي قرية عياش، في دير الزور، دون توضيح ملابسات القبض عليه.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من محافظات البلاد.

كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

سوريا.. الشرع يلتقي عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز في دمشق- (تدوينة)
منذ 7 ساعات
الشرع يستقبل عباس في زيارته الأولى لدمشق منذ 16 عاما- (فيديو)
18 - أبريل - 2025
الرئاسة السورية تؤكد لقاء الشرع بالسوداني في الدوحة بوساطة قطر
17 - أبريل - 2025
محامي ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أدار الثروة الخارجية لرفعت الأسد
17 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية