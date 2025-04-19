الأمن السوري يقبض على قائد في المخابرات الجوية بنظام الأسد

دمشق: أعلنت السلطات السورية، السبت، القبض على مسؤول سابق في نظام الأسد المخلوع، كان يتولى منصبا قياديا في فرع المخابرات الجوية بمحافظة حلب (شمال).

وأفادت محافظة دير الزور عبر حسابها على “تلغرام” بأن إدارة الأمن العام في المحافظة ألقت القبض على العميد في النظام المخلوع صالح محمد البسيس”.

وأضافت أن البسيس “شغل سابقا منصب معاون رئيس فرع المخابرات الجوية في محافظة حلب، وقاد العديد من الحملات الأمنية ضد المدنيين هناك”.

ولفتت المحافظة إلى أن المقبوض عليه من أهالي قرية عياش، في دير الزور، دون توضيح ملابسات القبض عليه.

الأمن العام في #دير_الزور يلقي القبض على العميد في النظام المخلوع صالح محمد البسيس الذي شغل سابقًا منصب معاون رئيس فرع المخابرات الجوية بـ #حلب pic.twitter.com/DFiiruuoC3 — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) April 19, 2025

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من محافظات البلاد.

كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

(الأناضول)