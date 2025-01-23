سياسة | عربي | فلسطين

الأمن الفلسطيني يعتقل مراسل قناة الجزيرة ويمنعه من تغطية عملية جنين- (تدوينة)

23 - يناير - 2025

مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله

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رام الله: اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مراسل قناة الجزيرة القطرية محمد الأطرش فجر اليوم الخميس من منزله في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت قناة “الجزيرة” عن مصادر قولها إن اعتقال الأطرش جاء بعد منعه من تغطية العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين ومخيمها.

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية نقلت الزميل محمد الأطرش إلى محكمة الخليل بالضفة الغربية.

(د ب أ)

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  1. يقول علي الحيفاوي:
    يناير 23, 2025 الساعة 9:59 ص

    من المؤسف أن يرضى قادة أجهزة الأمن الفلسطيني أن يصبحوا أجراء في خدمة إسرائيل والحفاظ على أمنها. خائنين للعهد والقصم والقادة الشهداء أبو عمار وأبو جهاد وأبو إياد وأبو علي إياد… وعشرات اللآلاف من الشهداء الأبرار الذين قدموا دمائهم من أجل حرية شعبهم وتحرير فلسطين. عار عليهم يستأسدوا على شعبهم ومناضليه ويصبحوا أرانب أمام العدو ومجرميه. يسمون أنفسهم الأمن الفلسطيني ولكنهم لا يحمون أمن شعبهم من جرائم المحتلين وإنما أمن هذا العدو المجرم من منضلي شعبهم. العار كل العار عليهم!

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 23, 2025 الساعة 10:11 ص

    اللعنة على الخونة والعملاء والمستنفعين من بقاء الاحتلال الصهيوني النازي الفاشي الدموي المجرم الذي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين

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