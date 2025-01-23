الأمن الفلسطيني يعتقل مراسل قناة الجزيرة ويمنعه من تغطية عملية جنين- (تدوينة)

رام الله: اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مراسل قناة الجزيرة القطرية محمد الأطرش فجر اليوم الخميس من منزله في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت قناة “الجزيرة” عن مصادر قولها إن اعتقال الأطرش جاء بعد منعه من تغطية العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين ومخيمها.

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية نقلت الزميل محمد الأطرش إلى محكمة الخليل بالضفة الغربية.

#عاجل | مصادر للجزيرة: نقل الزميل محمد الأطرش قبل قليل من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى محكمة الخليل pic.twitter.com/i3S8pR2aKj — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 23, 2025

(د ب أ)