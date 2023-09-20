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الأمن اللبناني يعلن إحباط محاولة تهريب مخدّرات إلى أوروبا

منذ ساعة واحدة

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بيروت: أعلن الأمن اللبناني، اليوم الأربعاء، إحباط عمليّة تهريب 3ر2 كيلو غرام من مخدر الحشييش إلى أوروبا.

وقالت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، في بيان صحافي اليوم أوردته “الوكالة الوطنية للإعلام”، إن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب المخدّرات وتوقيف المتورّطين بها.

وأضافت أن المخدرات تم إحباط تهريبها يوم 24 آب/أغسطس الماضي، وكانت مخبّأة بطريقة محترفة داخل لوحة خشبية، ومعدّة للتهريب بواسطة طرد بريديّ إلى إحدى الدول الأوروبية، وباستخدام هوية مزوّرة.

وأشارت إلى توقيف شخصين كانا بصدد إتمام عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، كما ضبطت فرن غاز مخبأ بداخله بشكل احترافي 130 كلغ من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى مسدّس حربي وهوية مزوّرة ومبلغ مالي.

ولفتت إلى إجراء المقتضى القانوني بحقهما، وإيداعهما مع المضبوطات للقضاء المختص، بناء على إشارته.

( د ب أ )

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