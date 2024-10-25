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الأمن المغربي يحبط محاولة تهريب أقراص مهلوسة كانت مخبأة في علب لأكل القطط- (صور)

25 - أكتوبر - 2024

صورة لعناصر من الأمن المغربي بعد ضبط شحنة من المواد المخدرة في ميناء طنجة المتوسط. أرشيف

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الرباط- “القدس العربي”:

أحبطت قوات الأمن المغربية وسلطات الجمارك في ميناء طنجة المتوسط، شمالي البلاد، محاولة تهريب 209 آلاف قرص مهلوس من نوع إكستازي، يوم الخميس.

ونشرت المديرية العامة للأمن المغربي تدوينة على منصة “إكس”، أعلنت فيها الخبر وأرفقته بصور عن الأقراص المهلوسة المحجوزة، كما أفاد مصدر أمني بأن إحباط محاولة التهريب هذه، جاء على إثر عملية للمراقبة الحدودية.

وأوضح المصدر نفسه أن الكمية الكبيرة من الأقراص المهلوسة من نوع “إكستازي” كانت على متن سيارة مسجلة بالخارج قادمة من بلجيكا، وقد جرى ضبط هذه الشحنات من المخدر المذكور مخبأة بعناية ضمن علب مخصصة لأكل القطط، في محاولة لتضليل عمليات المراقبة الأمنية على مستوى المنافذ الحدودية.

وحسب المصدر الأمني، فإن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أخضعت سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يحمل الجنسية البلجيكية، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة بشبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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  1. يقول كريم المغربي:
    أكتوبر 25, 2024 الساعة 12:48 م

    عمل إحترافي للجمارك المغربية ، لاحظوا معي لم يتم إلصاق التهمة لمواطن من الجوار كما اعتاد عليه البعض ، فالمتهم مغربي ولا نغير الحقائق.

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  2. يقول ابن جون ميشيل باروش:
    أكتوبر 25, 2024 الساعة 8:46 م

    لما أرى الأمن المغربي والجيش المغربي والله أرتعش ما شاء الله هيبة وقوة يضرب لها ألف حساب لم أكن أعرف أن المخابرات المغربية ضمن أقوى المخابرات العالمية وأن الدول العظمى تعتمد على قوة المخابرات المغربية ، عاش المغرب والمغاربة حفظكم الله ورعاكم

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