الأمن المغربي يحبط محاولة تهريب أقراص مهلوسة كانت مخبأة في علب لأكل القطط- (صور)

صورة لعناصر من الأمن المغربي بعد ضبط شحنة من المواد المخدرة في ميناء طنجة المتوسط. أرشيف

الرباط- “القدس العربي”:

أحبطت قوات الأمن المغربية وسلطات الجمارك في ميناء طنجة المتوسط، شمالي البلاد، محاولة تهريب 209 آلاف قرص مهلوس من نوع إكستازي، يوم الخميس.

ونشرت المديرية العامة للأمن المغربي تدوينة على منصة “إكس”، أعلنت فيها الخبر وأرفقته بصور عن الأقراص المهلوسة المحجوزة، كما أفاد مصدر أمني بأن إحباط محاولة التهريب هذه، جاء على إثر عملية للمراقبة الحدودية.

#مكافحة_تهريب_المخدرات.

ميناء طنجة المتوسط..إحباط محاولة تهريب 209 ألف قرص مهلوس من مخدر إكستازي، في عملية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والجمارك. pic.twitter.com/qctwOdwvYY — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) October 24, 2024

وأوضح المصدر نفسه أن الكمية الكبيرة من الأقراص المهلوسة من نوع “إكستازي” كانت على متن سيارة مسجلة بالخارج قادمة من بلجيكا، وقد جرى ضبط هذه الشحنات من المخدر المذكور مخبأة بعناية ضمن علب مخصصة لأكل القطط، في محاولة لتضليل عمليات المراقبة الأمنية على مستوى المنافذ الحدودية.

وحسب المصدر الأمني، فإن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أخضعت سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يحمل الجنسية البلجيكية، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة بشبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.