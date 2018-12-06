الأمن اليوناني يعذب مهاجرين بشكل وحشي ويعيدهم لتركيا

إسطنبول- “القدس العربي”- إسماعيل جمال: يتعرض مهاجرون عرب وأفغان للموت تجمداً على الحدود التركية مع اليونان، أثناء محاولاتهم للعبور من خلال الأراضي التركية وصولاً لليونان ودول أوروبية أخرى، في حين يواصل الأمن اليوناني تعذيب مهاجرين يعتقلهم قرب الحدود قبل أن يقوم بإعادتهم للأراضي التركية بشكل غير قانوني.

ومع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير بات المهاجرون الذي ينحدر أغلبهم من سوريا وأفغانستان ودول عربية أخرى، يواجهون صعوبات كبيرة في اجتياز المنطقة الحدودية بين تركيا واليونان وصولاً إلى داخل الأراضي اليونانية.

والثلاثاء، عثر قرويون أتراك على عدة جثث تعود لمهاجرين في قرى حدودية تابعة لولاية أدرنة التركية الملاصقة للحدود اليونانية، وبحسب التحقيقات الأولية وفحوصات الطب العدلي الذي جرى على الجثث في إسطنبول، تبين أنهم ماتوا تجمداً منذ عدة أيام بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

وقالت وسائل إعلام تركية إن ثلاثة جثامين عثر عليها الثلاثاء، وعدد آخر خلال الأيام الماضية، جميعها تعود لمهاجرين من أفغانستان ودول عربية مختلفة توفوا تجمداً في قرى تركية ملاصقة للحدود اليونانية.

ونقل الإعلام التركي عن مصادر أمنية قولها، إن هؤلاء الأشخاص نجحوا في تجاوز الحدود التركية وصولاً لليونان لكن الأمن اليوناني نجح في توقيفهم داخل أراضيه وقام بتعذيبهم وضربهم وإعادتهم بشكل غير قانوني إلى الأراضي التركية في ساعات الليل، وهو ما يدفع المهاجرين المنهكين إلى النوم بمناطق مكشوفة لعدم قدرتهم على التحرك، فماتوا تجمداً.

وما يعزز هذا الاحتمال، أن هذه الحوادث ظهرت حديثاً عقب حديث وسائل الإعلام التركية عن عدة حوادث قام فيها الأمن اليوناني بتعذيب مهاجرين نجحوا في دخول الأراضي اليونانية قبل أن يتم إعادتهم بشكل غير قانوني إلى الأراضي التركية.

ومنتصف الشهر الماضي، عثر قرويون أتراك على مجموعة من المهاجرين بالقرب من أدرنة، شمال غرب، في حالة مزرية وهم عراة وقالوا إنهم تعرضوا للضرب على يد الشرطة اليونانية التي سلبتهم ملابسهم أيضاً.

وقد عثر على المهاجرين ومن ضمنهم يمنيون وفلسطينيون، وهم يمشون في حقل في قرية كيرمتجي صالح، في إقليم أوظنكوبرو، على الضفة الشرقية لنهر ماريستا الذي يشكل الحدود بين تركيا واليونان. وقد أخذ القرويون المهاجرين إلى دار الضيافة وأعطوهم ألبسة، ثم قاموا بإخبار قوات الدرك.

وقال زعيم القرية للصحافة إنه كانت علامات الضرب ظاهرة على ظهور المهاجرين، وعلى جميع أجزاء أجسامهم.

وأضاف أنهم سألوهم ماذا حدث فأجابوا أن الشرطة اليونانية ضربتهم، وهو ما ظهر في صور نشرتها وكالة الأناضول التركية الرسمية.

الأسبوع الماضي، أعلن مصدر في الشرطة اليونانية العثور على جثث ممزقة لثلاثة مهاجرين على خط للسكة الحديد يعبر منطقة ايفروس في شمال شرق اليونان، وهي ممر مألوف للاجئين الآتين من تركيا، حيث تشير التحقيقات إلى أن الضحايا ناموا على ما يبدو على مقربة من خط السكة الحديد قبل أن يجرفهم أحد القطارات ويقتلهم.

وموجة الهجرة من الحدود البرية اليونانية-التركية عبر نهر ايفروس – المعروف في تركيا بنهر ميرتيش، ازدادت نحو ثلاث مرات في 2018، وارتفع عدد المهاجرين من 5400 في 2017 إلى 14 ألفا في 2018″، كما قال الوزير اليوناني لسياسة الهجرة ديميتريس فيتساس، وذلك عقب اتفاق إعادة المهاجرين بين تركيا واليونان وكون عبور النهر الصغير أقل خطراً من ركوب البحر.