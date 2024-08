الأمن يعتقل صحافياً بريطانياً بموجب قانون الإرهاب ولأنه تحدث عن فلسطين- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

قال الصحافي البريطاني ريتشارد ميدهيرست، إن قوات الأمن اعتقلته في مطار هيثرو يوم الخميس بناء على قانون الإرهاب 2000، بند 12، واتًهم “بالتعبير عن آراء وأفكار تدعم منظمة مصنفة كإرهابية” بدون التوضيح. وأفرج عنه بعد احتجاز لمدة 24 ساعة، لكنه قال إن ستة من ضباط الأمن البريطانيين كانوا ينتظرونه عند مدخل الطائرة واعتقلوه ولم يحتجزوه.

وقال ميدهيرست في منشور على منصة “إكس” إنه يشعر أنه مستهدف لأنه تحدث عن الوضع في فلسطين. مضيفا أنه أول صحافي يُعتقل بناء على هذا القانون. ويعتقد أن هذه محاكمة لعرقلة عمله كصحافي ونشاطه السياسي.

ووصف ميدهيرست كيف تم اعتقاله، حيث نُقل في سيارة إلى مركز الشرطة وقُيّد وصودر هاتفه وأجهزة التصوير وتم تفتيشه. وطُلب منه خلع حذائه وجوربيه. وقال إن حقيبته فتشتت بطريقة فوضوية. وتحدث عن معاملته كمجرم ورفض الضباط طلبه لكي يخبر عائلته. ولم يسمح له طوال 24 ساعة بالاتصال مع عائلته أو صديقه.

وقال الصحافي إن رفض كل الاتهامات الموجهة. مؤكدا أنه يرفض الحرب ولم يُعتقل أبدا في حياته.

I was arrested at Heathrow Airport under the Terrorism Act, Sec 12 because of my reporting.

6 police officers were waiting for me at the entrance of the aircraft.

I was held for almost 24 hours and questioned.

I believe I'm the first journalist to be arrested under this… pic.twitter.com/pbf6q5dXIf

— Richard Medhurst (@richimedhurst) August 19, 2024