الأمهات الثكالى.. قصص مأساوية تروي لحظات الفقد ومغادرة قبور الضحايا في مناطق النزوح

غزة – “القدس العربي”:

لا تزال أمهات الضحايا الذين سقطوا خلال “حرب الإبادة”، التي شنتها دولة الاحتلال ضد قطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرا، يعانين كثيرا بسبب فقدان الأبناء، حيث واجهت النساء في القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، مستوى غير مسبوق من العنف والمعاناة.

مأساة إنسانية

وألقت الحرب النساء في قلب مأساة إنسانية تتجاوز كل الحدود، حيث تعرضن لاستهداف مباشر وغير مباشر، نتيجة الهجوم العسكري الإسرائيلي، الذي لم يميزهن كمدنيين، وأوقع خسائر مدمرة طالت كل جوانب حياتهن، حيث عاشت بعض الأمهات أقسى تجارب الفقد، حيث كن يشهدن جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو يقتل أبناءهن بطرق وحشية ومنهجية، عبر هجمات ممنهجة استهدفت المنازل ودمرتها على رؤوس ساكنيها، وصواريخ دفنت الأبناء تحت الأنقاض، ورصاص القناصة الذي أصابهم بدم بارد، إضافة إلى النيران التي حاصرتهم داخل البيوت المحترقة.

والكثير من الأمهات الغزيات قُتل أبناؤهن على الطرقات، وفي الأماكن التي زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة، حيث لم تتوقف الفظائع عند هذا الحد، إذ تمزقت أجساد بعض الأبناء التي تركت في الشوارع وعلى جوانب الطرقات لتنهشها الكلاب، فيما لم تسلم الأمهات الحوامل من هذا الألم، حيث تعرضن للإجهاض نتيجة الظروف القاسية التي فرضها الهجوم العسكري الإسرائيلي.

تحولت الأمهات من مربيّات إلى ناجيات يرزحن تحت وطأة الفقد والألم، خاصة وأن الكثير من الأمهات لم يُمنحن حتى الفرصة لتوديع أطفالهن أو دفنهم بكرامة

وقد استعرض تقرير حقوقي صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ما ألم بأمهات غزة من آلام كبيرة، حيث فقدت بعضهن ابناً أو اثنين، وهناك من استيقظت لتجد نفسها بلا عائلة، بعد أن أُبيد جميع أبنائها في غارة واحدة، ضمن خطط الاحتلال للقضاء على جيل كامل من أبناء غزة، مما حول الأمهات من مربيّات إلى ناجيات يرزحن تحت وطأة الفقد والألم، خاصة وأن الكثير من الأمهات لم يُمنحن حتى الفرصة لتوديع أطفالهن أو دفنهم بكرامة.

ورغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار يوم 19 يناير الماضي، إلا أن الحياة لم تعد كما كانت عند الأمهات، اللواتي نكئت جراحهن من جديد، واللواتي بدأن بمواجهة الحقيقة القاسية، وهي غياب أبنائهن.

الحضن الأخير

وقد وثق التقرير الحقوقي إفادات بعض النساء اللواتي فقدن أبناءهن، فتقول غادة رزق الدولة، (49 عاماً)، “نزحتُ من شمال وادي غزة إلى جنوبها، وفي ليلة 13 أكتوبر 2023، عند العاشرة مساءً، دوّى انفجار عنيف بجوارنا، خرج والدي وإخوتي وأبنائي لتفقّد المكان، لكنهم لم يعودوا، مزّقتهم ثلاث قذائف إسرائيلية، وتركتني في هاوية لا قرار لها”.

وتضيف “استشهد ابني أحمد متأثرًا بشظية في رأسه، لم يستطع الأطباء معالجته فلم يكن لديهم إمكانيات، بينما طفلي أمير، ذو العشرة أعوام، ارتقى شهيدًا على الفور”، وتشير إلى أن لحظة الوداع كانت “كابوسًا لا نهاية له”.

وتضيف “احتضنت أحمد، ثم فقدتُ وعيي مرارًا، أما أمير، فأُصيب بجروح خطيرة ونُقل إلى مشفى ناصر، ولم أتمكن من وداعه إلا في المقبرة”، وعن مشهد الوداع تقول “وقفتُ أمامه عاجزة، منهارة، والكلمات تعجز عن وصف المأساة، كان الألم أوسع من أن يُحتمل حين أُعلن عن عودة سكان الشمال، رغبتُ في نقل قبور أبنائي معي، لكن أخي أقنعني بأن يبقوا حيث هم، وكأنني أترك جزءًا مني خلفي إلى الأبد”، وتضيف “عدنا مشيًا عبر شارع الرشيد، كان الطريق طويلًا، كنت أبكي طوال المسير، كيف عدتُ بلا أولادي؟ ألوم نفسي: لو لم أنزح لكانوا سيبقون بجانبي؟”.

رغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار يوم 19 يناير الماضي، إلا أن الحياة لم تعد كما كانت عند الأمهات، اللواتي نكئت جراحهن من جديد

وتواجه النساء في غزة، بعد فقدان أبنائهن، تحديات مضاعفة، حيث يتم تجاهل احتياجاتهن النفسية والعاطفية في مجتمع يسوده الدمار، ويُحرم العديد منهن من الدعم الذي يحتجن إليه في هذه اللحظات الأكثر قسوة في حياتهن، وعليهن التكيف مع واقع مرير، حيث لا يوجد مكان آمن للحزن أو للتعافي.

برميل متفجر قتل أبنائي

وفي إفادة أخرى عن الفقد، تقول فاطمة السرسك، (25 عاما)، “كنتُ أعيش مع زوجي وأطفالي الخمسة في حي الشجاعية، خلال الحرب نزحنا إلى دير البلح. وفي ليلة 30 أكتوبر 2023، عند منتصف الليل، استيقظت على جحيم لم أسمع صوته ولم أشعر به قبل أن أرتمي بعيدًا عن المنزل، كان ذلك برميلًا متفجرًا كما خمنت، حجم الدمار كان مهولًا، وجدتُ نفسي في أرض خالية، بينما كانت طفلتي أيلول مُلقاة خارج المنزل، أما زوجي وأطفالي الأربعة فكانوا تحت الأنقاض، في لحظاتٍ تبقى في ذاكرتي كأشد كوابيسي سوادًا، طفلتي أيلول، فقد كانت جسدًا محروقًا لا ملامح له، لم أستطع حتى النظر إليها من هول ما أصابها، كانت الحروق من الدرجة الثالثة، والجرح في رأسها احتاج إلى سبع غرز، كنتُ أعلم أنها تتألم، لكني لم أكن قادرة على احتضانها، لم أكن قادرة حتى على الوقوف، أما باقي أطفالي؟ فقد استشهدوا تحت الركام، إياد (8 أعوام) وتامر (6 أعوام) احترقا بالكامل، وسلمى (5 أعوام) كانت قدمها مبتورة تتدلى من جلدها الرقيق، لم يتمكنوا حتى من انتشالهم إلا في اليوم التالي، بآلات الحفر، لم أودعهم، لم أستطع رؤيتهم، لم أحتمل أن تبقى صورتهم المحترقة هي آخر ما أحمله عنهم. دفنوا بعيدًا عني، كنت أتمنى ألا يكونوا محروقين وأستطيع وداعهم”.

عودة بلا أبناء

أما ياسمين بكرون (33 عاما)، قتقول “أنا أم رهف (13 عامًا)، راما (12 عامًا)، محمد (10 أعوام)، وطفلتي الشهيدة نور التي لم يتجاوز عمرها ثلاثة أشهر”، وتضيف “في 20 يناير 2024، استُهدف المكان المجاور لخيمتنا، فتطاير الركام والشظايا وانتشر الغبار والغازات السامة في الأجواء، كانت نور نائمة فاستنشقت هذه الغازات، وفقدت وعيها على الفور، نقلتها إلى مستشفى شهداء الأقصى، لكنها ظلت مغيبة عن الوعي يومين، وفي فجر 22 يناير، استشهدت طفلتي نور بسبب مشاكل حادة في الصدر والرئة جراء استنشاق الغازات السامة والانبعاثات الصاروخية”، وتابعت “دفنت نور في دير البلح وعدت إلى الخيمة محطمة ومنهارة، لا أستطيع تصديق أنها لم تعد بين ذراعي”، وتواصل “في 27 يناير 2025، تم السماح بعودة النازحين إلى شمال وادي غزة، لكنني رفضت العودة بدون طفلتي نور، أخبرت زوجي أنني لا أستطيع تركها خلفي، وأردت نقل جثمانها معي، لكنه أقنعني بأننا سنفعل ذلك لاحقا”.

وتقول هذه السيدة إنها تشعر بالذنب لعدم العودة بطفلتها، وإن حزنها مع العودة تجدد كثيرا، وقالت “كان أهلي يتشوقون لرؤية نور، لكنني عدت بدونها، أشعر بالعجز، بالحزن، بالخذلان، ولكنى لا أملك وقتا للحزن، فلدي مسؤوليات تجاه أطفالي وزوجي والتي ازدادت خلال الحرب بشكل لا يوصف، حيث نعيش في خيمة لا توجد بها أدنى الاحتياجات، وعليّ أن أوجد الحلول من العدم، كل ذلك يزيد العبء الجسدي والنفسي عليّ دون دعم، أبكي كلما رأيت طفلة صغيرة، وأتساءل: ما ذنب نور؟ كانت مجرد طفلة عمرها ثلاثة شهور”.