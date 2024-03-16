الأمومة لا تفقد النجمات بريقهن في عالم التنس!

واشنطن ـ «القدس العربي»: ربما كانت مصادفة تواجهت الألمانية أنجليك كيربر والدنماركية كارولين فوزنياكي وجهاً لوجه في ثمن نهائي دورة إنديان ويلز الأمريكية للتنس التي أقيمت مؤخرا، ومعهما اليابانية ناومي أوساكا، وهن ثلاث متصدرات سابقات للتصنيف العالمي في عالم الكرة الصفراء عائدات بقوّة من عالم الأمومة إلى أعلى مستويات اللعبة.

الأمثلة كثيرة للرياضيات الأمهات، أبرزهن النجمة الأمريكية سيرينا ويليامز، حيث رحبت بها دورة إنديان ويلز التي يعدّها البعض بمثابة خامس البطولات الكبرى بعد رباعي الغراند سلام، واعتبرت بمثابة مثالاً جديداً على ذلك. وراكم الثلاثي أوساكا وكيربر وفوزنياكي ثمانية ألقاب في البطولات الكبرى (4 لأوساكا، 3 لكيربر وواحد لفوزنياكي). عدن إلى التنافس الجديّ في دورة ضمّت سبع لاعبات عرفن معنى الأمومة.

أربع منهنّ أكملن المشوار، بينهنّ الصديقتان كيربر وفوزنياكي اللتين تواجهتا في ثمن النهائي. وخاطبت كيربر الجمعة طفلتها المولودة في شباط/فبراير 2023، على مذياع الملعب «آمني بأحلامك». وعادت الألمانية البالغة 36 عاماً إلى ملاعب التنس مطلع كانون الثاني/يناير، بعد توقف لفترة سنة ونصف السنة. خاضت بطولة للفرق ثم أقصيت من الأدوار الأولى في أستراليا ثم في دورة لينتز النمساوية. وحققت ثلاثة انتصارات في كاليفورنيا، آخر اثنين أمام مصنفتين بين العشرين الأوليات: اللاتفية يلينا أوستابنكو (10) ثم الروسية فيرونيكا كودرميتوفا (19).

التحلّي بالصبر

«طبعاً ليس سهلاً أن تعود بعد غياب طويل واللعب على أعلى مستوى. الأمر يستغرق وقتاً. يتعيّن التحلّي بالصبر». وتابعت: «لقد تدرّبت أربعة أشهر من دون كَلل. أنا سعيدة لخوض الدورات مجدداً». وفي ثمن النهائي، تواجهت مع صديقتها فوزنياكي (33 عاماً) الفائزة الاحد الماضي على الأمريكية كايتي فولينيتس (131) بعد الكرواتية دونا فيكيتش (36). ورُزقت الدنماركية بطفلين، في حزيران/يونيو 2021 ثم تشرين الأوّل/أكتوبر 2022، ما أجبرها على الغياب أكثر من ثلاث سنوات بين كانون الثاني/يناير 2020 و2023. وروَت فوزنياكي: «أنا قريبة جداً من أنجي (كيربر)، نتحدث دوماً، سألتني عن الأمومة خلال فترة حملها». وتابعت: «أمضيت النهار مع أطفالي. لم أتدرّب. لقد استمتعنا كثيراً». وأردفت: «سأخوض عدد دورات أقل من قبل. السفر مع كل أفراد العائلة ليس سهلاً. لن يكون ذلك جيداً كل أسبوع، حتى ولو أنني أحبّ ذلك».

مثال سفيتولينا-مونفيس

ولو أنها من جيل مختلف، إلا ان أوساكا (26 عاماً) رُزقت بطفلتها في تموز/يوليو 2023، وغابت نحو سنة بين أيلول/سبتمبر 2022 وكانون الثاني/يناير 2024. وبعد اقصائها من الدور الأوّل في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير، بلغت ربع النهائي في دورة الدوحة للألف منتصف شباط/فبراير، وسيطرت على الروسية المصنفة 15 عالمياً ليودميلا سامسونوفا في الدور الثاني من إنديان ويلز، وستواجه البلجيكية إليز مرتنز (28). وقالت اليابانية: «من الجميل أن تعود للعب. خلال فترة حملي، رغبت كثيراً باللعب. لكن عندما أعود إلى المنزل، أكون والدة». وحضرت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، مع طفلتها، علماً أن الوالد ليس إلا لاعب التنس الفرنسي غايل مونفيس. ولعبت سفيتولينا (29 عاماً و17 عالمياً) دوراً مثالياً. وبعد عودتها من اجازة الأمومة، بلغت ربع النهائي في رولان غاروس ونصف نهائي ويمبلدون العام الماضي، وذلك بعد انجابها في تشرين الأول/أكتوبر 2022 وعودتها في نيسان/أبريل التالي.