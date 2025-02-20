الأميرة إيمان بنت الحسين.. ذبح “عقائق” في غزة لأول حفيدة لملك الأردن وإعلان إرسال 74 ألف خيمة إيواء- (فيديو)

عمان- “القدس العربي”:
الرسالة كانت مجددا سياسية بامتياز وأكثر بلاغة من كل البيانات. أهالي شمالي قطاع غزة يحتفلون بالصوت والصورة بـ”ذبح العقائق” وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية من أجل “أول حفيدة” للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
ضمن مبادرة أهلية وفي مناطق شمال قطاع غزة رفعت في أحد المطابخ المركزية لافتة عملاقة تعلن عن ذبح العقائق من أجل الأميرة الوليدة حديثا إيمان الحسين، وهي أول حفيد للملك عبد ألله الثاني وأول مولود لولي العهد الأمير حسين بن عبد الله.
للأميرة إيمان بنت الحسين.. أهالي قطاع غزة يقدمون “عقيقة” لحفيدة الملك عبدالله الأولى ويوزعونها على الأهالي #الأردن #آت_جو #غزة #هنا_المملكة pic.twitter.com/wOEJRcdJor
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) February 19, 2025
سبق ذلك بيومين بث فيديو لسلسلة لقاءات لأهالي قطاع غزة وهم يوجهون الشكر للقيادة الأردنية على موقفها “ضد التهجير” ويؤكدون قناعتهم بأن العاهل الأردني وقف مع القطاع طوال الأزمة.
رسالة “عقائق الأميرة إيمان” أعقبت جدلا واسعا على منصات الأردن وفلسطين له علاقة بمحاولات التشكيك بمواقف الأردن بعد اللقاء المثير الثلاثاء قبل الماضي بين الملك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وهو لقاء أعقبه سلسلة من التصريحات الملكية والحكومية التي تؤكد رفض الأردن رسميا لأي سيناريو يقترح “تهجير” أي كتلة ديمغرافية من أبناء قطاع غزة لأي مكان في العالم حيث صرح وزير الخارجية أيمن الصفدي قائلا: “الأردن للأردنيين وفلسطين لأهلها”.
في الأثناء أعلنت هيئة الإغاثة الهاشمية الأردنية ظهر الخميس أنها تمكنت من إيصال وتأمين وإدخال نحو “74” ألف خيمة إيواء لأهالي قطاع غزة وأفاد رئيس الهيئة حسين الشبلي بأن تلك الخيم أرسلت استجابة لنداءات مباشرة من أهالي القطاع وتم إدخالها.
وكانت الهيئة الأردنية الهاشمية قد دشنت العديد من خطوط النقل للمساعدات الإغاثية لغزة طوال الأشهر الماضية فيما تستعد الحكومة الأردنية لعملية كبيرة لنقل أطفال مصابين بالسرطان للعلاج في الأردن في مشروع إغاثي يعيقه، حسب مصادر أردنية، حتى الآن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأبلغت الإدارة الأمريكية الحالية بضرورة أن تتدخل للسماح بمغادرة الأطفال المرضى بطائرات مروحية عسكرية أردنية لكن الجانب الإسرائيلي لا يزال برسم المماطلة رغم اتخاذ الخدمات الطبية الملكية الأردنية لكل الخطوات التجهيزية.
كفو يالاردن
مغربي حر الى دولة الاردن و شعبها و ملكها .
و الله العظيم حتى تاخدوا الفلسطينيين باكملهم الى دولة الاردن معزيزين مكرمين الى اخر يوم في هده الدنيا سوف يخرج لكم بكتيريات لكي تعلق ضدكم او تراهم في اداعات تلفزيونية تغلط الراي العام ضدكم.اما يصفونكم بالمطبعين او خايفين من دول اخرى او تخدموا اجندة صهيونية او خايفين على كراسيكم .
ولماذا يا مغربي حر ( وانا احب المغاربه) ان كنت مغربي أصلا وان حتى كنت حرا بل عبدا تريد الفلسطينيين ان يرحلوا من بلادهم فلسطين ارض الانبياء للاردن وانت جالس في بيتك تتفلسف بمقدرات الشعوب . البكتيريا تعرف انت من هي . وأعاهد ربي ان لا اترك بلدي فلسطين حت لو طحنت وحرقت وسنبقى مغروسين بالارض كشجر البلوط والسنديان وشجر الزيتون
تحية للأردن ملكا وحكومة وشعبا .
الاردن هو السند لفلسطين
مع الملك ضد التهجير والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينين هذا هو شعار الاردن ,
🇯🇴. 🇯🇴. 🇯🇴. 🇵🇸. 🇵🇸. 🇵🇸.
✌️. ✌️. ✌️
و شو المطلوب؟ كلا للتهجير
وجودنا باستمرار تزواجنا حتي يستمر نضالنا من أجل الحفاظ على كرامه الانسان والوطن معا.مبروك لكل امراءه فلسطينية عربيه في الإنجاب.حتي يستمر النضال الإنساني الشريف العفيف لضحد الغطرسة الاستعمارية الصهيوامريكانبيريطنوفرنسيالماني الإجرامية المفيوزيه العنصريه النازيه عدوه الإنسانية جمعاء
نعم أثبتت المقاومه الفلسطينيه قمه الأخلاق آلتي يتوق إليها كل عامل إنساني ذو أخلاق حميده ويفتخر بها
حيث الإهتمام بحقوق الأسري المغتصبين لأرض الوطن الفلسطيني عملت بكل حرص من جميع الجهات المختصة بالاسر أي الإنسان أغلي ما نملك وعلينا الحفاظ عليه كما نحافظ على أنفسنا سواء حي او ميتا
رغم المعامله الوحشية النازيه العنصريه الهمجية البربرية الصهيونية لاسرانا حيث الواقع الحقيقي المأساوي يتكلم.. وأبنائنا الأسري تتألم…من كل النواحي النفسية والعقلية والجسدية.
وعلي مجلس الأمن الدولي القيام بواجبها حتي نحقق حقوق كل أسير أن يأخذها مهما كان
الرحمه والمغفره لشهدائنا الأبرار الإشراف الذين ضحوا بدمائهم الزكية الطاهرة المباركة في سبيل كرامه الانسان والوطن معا
وعلي راسهم يحي السنوار وحسن نصرالله ايقونه الثوره الفلسطينيه