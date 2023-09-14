الأميرة النرويجية مارثا لويز وخطيبها الأمريكي يحدّدان العام المقبل موعداً لزفافهما- (فيديو)

كوبنهاغن: حدّدت الأميرة النرويجية مارثا لويز وخطيبها الأمريكي دوريك فيريت 31 آب/أغسطس 2024 موعداً لحفل زفافهما في جيرانجر بالنرويج، وفقاً لما كتبته مارثا على إنستغرام، أمس الأربعاء.

وقالت إن البلدة الواقعة شمال بيرجن معروفة بمضيقها البحري المذهل وجبالها المثيرة.

وجاء في منشور الأميرة على إنستغرام: “جيرانجر هو المكان المثالي للترحيب بحبنا”.

وكانت مارثا لويز قد قالت، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، إنها لن تؤدي واجبات رسمية للعائلة المالكة النرويجية حتى إشعار آخر. وجاء القرار بعد أن تعرّضت الأميرة لانتقادات عدة مرات لخلطها بين المصالح التجارية ولقبها الرسمي.

كما تعرض فيريت لانتقادات في وسائل الإعلام النرويجية لتقديمه ادعاءات غريبة، بما في ذلك أن ميدالية شَفَتْه من فيروس كورونا.

وأعلنت مارثا، شقيقة ولي عهد النرويج هاكون، وفيريت خطوبتهما في حزيران/يونيو 2022 .

يشار إلى أن مارثا لويز لديها ثلاث بنات من زواجها الأول.

(د ب أ)