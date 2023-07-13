الأميرة رجوة الحسين تثير تفاعل الأردنيين بأحدث ظهور من أمريكا- (صور)

“القدس العربي”: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صورا للأميرة رجوة زوجة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بأحدث ظهور لها من الولايات المتحدة الأمريكية.

الصورة المتداولة نشرتها الملكة رانيا عبر صفحتها الرسمية على “انستغرام” علقت عليها: “في ملتقى صن فالي يوم أمس”، تضم صورا لها وللعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وابنها وزوجته رجوة.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

وبحسب قناة “المملكة” الأردنية الرسمية، يشارك الملك عبد الله وولي عهده في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي بولاية أيداهو الأمريكية، حيث عقد على هامش أعمال الملتقى، لقاءات منفصلة مع رؤساء وممثلي عدد من الشركات العالمية والأمريكية الكبرى، تناولت الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة، وإمكانية التعاون بين القطاع الخاص المحلي والعالمي في تحقيق هذه الرؤية خلال العقد المقبل، بالشراكة مع الحكومة.

اطلالة الاميرة رجوة الحسين في اخر صورة بتنوره ومعطف هودي دينم من علايا pic.twitter.com/nuINNjd3eJ — اُوت هديل | Haute Hadeel (@HauteHadeel) July 13, 2023

سمو الأميرة الهاشمية رجوة الحسين حفظها الله pic.twitter.com/2zLBBbMVyR — ‏أردني و أعشق مليكي أبا الحسين 👑 (@ShaqAlmlk) July 13, 2023