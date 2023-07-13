سياسة | عربي | الأردن

الأميرة رجوة الحسين تثير تفاعل الأردنيين بأحدث ظهور من أمريكا- (صور)

منذ 34 دقيقة

الأميرة رجوة الحسين

حجم الخط
0

“القدس العربي”: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صورا للأميرة رجوة زوجة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بأحدث ظهور لها من الولايات المتحدة الأمريكية.

الصورة المتداولة نشرتها الملكة رانيا عبر صفحتها الرسمية على “انستغرام” علقت عليها: “في ملتقى صن فالي يوم أمس”، تضم صورا لها وللعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وابنها وزوجته رجوة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

وبحسب قناة “المملكة” الأردنية الرسمية، يشارك الملك عبد الله وولي عهده في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي بولاية أيداهو الأمريكية، حيث عقد على هامش أعمال الملتقى، لقاءات منفصلة مع رؤساء وممثلي عدد من الشركات العالمية والأمريكية الكبرى، تناولت الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة، وإمكانية التعاون بين القطاع الخاص المحلي والعالمي في تحقيق هذه الرؤية خلال العقد المقبل، بالشراكة مع الحكومة.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مطعم أردني يوفر لزبائنه خدمة النوم بعد تناول “المنسف”- (صور)
منذ 3 ساعات
بعد استقبالات الجزائر وماليزيا والسعودية.. المخابرات الإسرائيلية “تمنع سفر” الشيخ عكرمة صبري 6 أشهر.. لماذا وما هي الخلفيات؟
منذ يوم واحد
ذا هيل: الأردن هو الهدف التالي لإيران
12 - يوليو - 2023
الأردن.. مطلوب في قضية قتل رجال أمن يسلم نفسه للسلطات
11 - يوليو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية