الأميرة رجوة تتألق مجدًدا إلى جانب ولي العهد في مناسبة ملكية – (صور)

“القدس العربي”:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مجموعة من الصّور الحديثة للأميرة رجوة الحسين، وهي بكامل أناقتها، إلى جانب ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، وذلك بمناسبة عقد قران طلال الصالح نجل الأميرة عالية بنت الحسين شقيقة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي تم يوم الخميس الماضي.

والصور المُتداولة بشكل كبير نشرتها الأميرة عالية الحسين عبر صفحتها على إنستغرام، وعلّقت عليها: “مع الأحباء الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين والأمير هاشم العبد الله بارك الله فيهم اجمعين”.

View this post on Instagram A post shared by Alia Al Hussein (@aliaalhussein)

ظهور الأميرة رجوة هي لحظة بات ينتظرها الجمهور من وقت لآخر، ليتفاعل مع إطلالتها المميزة دائما، حيث أحدثت تفاعلا كبيرا حينما ظهرت وهي تقبل عمة زوجها وابتسامة كبيرة مرسومة على وجهها.

View this post on Instagram A post shared by Alia Al Hussein (@aliaalhussein)

واختارت الأميرة رجوة فستانا أنيقًا من “باكو رابان” باللون الزهري، وزينته طبعات لنباتات خضراء.

فستان الأميرة رجوة هو من ضمن تشكيلة أيقونية مصغرة قدمتها دار باكو رابان، ضمن تشكيلة حصرية من الأزياء في متجر هارفي نيكلز في دبي، حيث تمّ تنسيق هذه الإطلالات بطريقة متقنة، لتمنح السيدة العصرية المزيد من التألق، من خلال الأقمشة اللامعة والتفاصيل الجرافيكية بألوان هادئة.