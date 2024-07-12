الأميرة ريم العلي تعلن اختتام مهرجان عمّان السينمائي… واليمنية عبير أفضل ممثلة

عمان – «القدس العربي» ـ وكالات: حصلت اليمنية عبير محمد (يسار) على جائزة أفضل ممثلة في الدورة الخامسة لمهرجان عمّان السينمائي الدولي التي اختتمت في مقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

وفازت عبير بالجائزة عن دورها في الفيلم اليمني «المرهقون» الذي نال كذلك جائزة لجنة التحكيم الخاصة، فيما فاز فيلم «عصابات» للمخرج المغربي كمال الأزرق بجائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم روائي طويل، وحصل بطل العمل عبد اللطيف المستوري على جائزة أفضل ممثل. وترأس المهرجان الأميرة ريم العلي (وسط الصورة) وإلى يسارها ابنتها الأميرة جليلة.

وذهبت جائزة الجمهور للفيلم الأردني «إن شاء الله ولد»، من إخراج أمجد الرشيد وبطولة منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان ومحمد جيزاوي.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فاز بجائزة «السوسنة السوداء» فيلم (ق) للمخرجة جود شهاب من لبنان، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الأردني «حلوة يا أرضي» للمخرجة سارين هايربديان.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة الفيلم الأردني (الحرش) للمخرج فراس الطيبة وفيلم (وذكرنا وأنثانا) للمخرج أحمد اليسير من الأردن فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها للفيلم اللبناني «عصفور كشاف» من إخراج دوان القاوقجي. وفي قسم الأفلام العالمية الطويلة، وهو غير تنافسي، منح الجمهور السوسنة السوداء للفيلم الأمريكي (قضية الغرباء) من إخراج براندت أندرسن. وكان المهرجان الذي يسلط الضوء بشكل رئيسي على الأعمال الأولى للفنانين من مخرجين وكتاب وممثلين قد انطلق في الثالث من يوليو/ تموز بمشاركة أكثر من 50 فيلما، وشمل برنامجه تنظيم ورش عمل وجلسات نقاش.