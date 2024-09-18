الأميرة كايت تعاود أنشطتها بعد إنهاء علاجها الكيميائي

لندن: شاركت الأميرة كيت الثلاثاء في اجتماع عن الطفولة في قصر وندسور، مما يؤشر إلى أنها عاودت نشاطاتها بعد أيام من إعلانها انتهاء علاجها الكيميائي.

وظهر اسم زوجة الأمير وليام، وريث العرش البريطاني، في السجل الرسمي لنشاطات العائلة الملكية للمرة الأولى منذ 9 أيلول/سبتمبر، تاريخ إعلانها عن انتهاء علاجها الكيميائي في مقطع فيديو.

وأشار سجل النشاطات الذي نُشر مساء الثلاثاء إلى أنّ “أميرة ويلز (…) عقدت اجتماعا تمحور على الطفولة بعد ظهر اليوم في قلعة وندسور” غرب لندن.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنّ هذا الاجتماع هو أول نشاط رسمي هذه السنة للأميرة البالغة 42 عاما، والتي ينبغي أن يبقى برنامج أنشطتها خفيفا.

وكايت التي تحظى بشعبية كيبرة في صفوف البريطانيين وتظهر في الصحف كل يوم تقريبا، اختفت فجأة من المشهد الإعلامي بعد عيد الميلاد عام 2023.

وبعد دخولها المستشفى في كانون الثاني/يناير لإجراء “جراحة في المعدة”، أعلنت في آذار/مارس إصابتها بالسرطان من دون أن تحدد نوعه.

وكان أول ظهور علني لكايت في 15 حزيران/يونيو بمناسبة عيد ميلاد الملك تشارلز، وقد حيّت الجماهير من على شرفة قصر باكينغهام مع أفراد العائلة الملكية.

ثم ظهرت في تموز/يوليو خلال بطولة ويمبلدون التي قدمت فيها الكأس للفائز ببطولة كرة المضرب الإسباني كارلوس ألكاراز.

وعند إعلانها عن إنهاء علاجها الكيميائي في 9 أيلول/سبتمبر، أكدت كايت أنها تتطلع إلى “العودة إلى العمل والقيام بالأنشطة العامة في الأشهر المقبلة” عند تصبح جاهزة.

(أ ف ب)