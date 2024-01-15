الأمير الوالد في قطر يتابع خطاب “أبوعبيدة” بالتزامن مع تشجيع منتخب فلسطين- (صورة)

الدوحة – “القدس العربي”:

لفت الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (أمير قطر السابق) الأنظار في استاد المدينة التعليمية أثناء مباراة منتخب إيران ونظيره الفلسطيني، وهو يتابع خطاب الناطق باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” من على شاشة لوح رقمي على جانبه.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في استاد المدينة التعليمية في الدوحة، أثناء مباراة فلسطين وإيران في كأس آسيا التي تحتضنها الدوحة.

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى : "قضية فلسطين مبدأ وشرف ومرجلة وغير قابل للنقاش" من الآباء للابناء #فلسطين_قضية_الشرفاء #غزة_100يوم pic.twitter.com/2iECVACTBK — خليفة بن علي آل ثاني 🇶🇦 (@kalthani) January 15, 2024

وكشف مشجعون تواجدوا في مدرجات الملعب الذي احتضن المباراة التي آلت نقاطها لمنتخب إيران، أن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد الشيخ تميم بن حمد، ظل يتابع الكلمة التي ألقاها أبو عبيدة وبثت على قناة الجزيرة.

ومعروف عن أمير قطر السابق مواقفه المناصرة للقضية الفلسطينية وتفاعله مع قضيتها ويقدم الدعم المتواصل لسكان قطاع غزة المحاصرين.

وكتب الإعلامي القطري، جابر الحرمي في منشور على صفحته في موقع “إكس”، توتير سابقاً: “الزعيم العربي والإسلامي الوحيد الذي كسر حصار غزة وزارها في 2012 ودعا لقمة من أجلها عندما تعرضت لعدوان في 2008-2009، يُتابع اليوم خطاب أبو عبيدة ليؤكد أن فلسطين في القلب”، على حد قوله.

ويحظى الشيخ حمد باحترام واسع من مختلف الأطراف الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة التي زارها مفتتحاً عشرات المشاريع القطرية لإعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، فكان لها الأثر الكبير في التخفيف من معاناة القطاع.

وكان الأمير الوالد الشيخ حمد أول زعيم عربي يكسر الحصار السياسي عن قطاع غزة ويدعم أهل القطاع في مواجهة موجة العنف الإسرائيلي، كما تبرع قبل الزيارة بمادة الديزل التي تشغل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع.

وأعلن الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن تقديم منحة بقيمة 407 ملايين دولار أمريكي لإعادة إعمار غزة خلال الزيارة التاريخية التي أجراها إلى قطاع غزة عام 2012. كما نجحت دولة قطر في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني عام 2009 في عقد قمة غزة الطارئة التي دعا إليها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وشارك فيها عدد من قادة وممثلي عدد من الدول العربية والإسلامية لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعت القمة في ختام أعمالها “إلى وقف العدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ورفع الحصار وفتح المعابر والميناء البحري، وتشكيل صندوق لإعادة إعمار غزة، ودعوة الدول العربية لتعليق المبادرة العربية للسلام ووقف كافة أشكال التطبيع بما فيها إعادة النظر بالعلاقات الدبلوماسية والتجارية.

الشيخ تميم: فلسطين قضية مبدأ

ومؤخراً انتشر فيديو للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر عن موقف بلاده من الأوضاع الجارية في الأراضي المحتلة. وقال الشيخ تميم “قضية فلسطين بالنسبة لنا قضية مبدأ ما فيها صح أو خطأ أو نقاش.. هذه قضية مبدأ.. قضية مواقف.. قضية مرجلة! إن الواحد يقف مع المظلومين”.