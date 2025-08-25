سياسة | عربي | الخليج العربي

الأمير تميم وماكرون يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار بغزة

25 - أغسطس - 2025

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

الدوحة- باريس: أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس الفرنسي، وفق بيان للديوان الأميري.
وبحث الجانبان “العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان”.
وفي هذا الصدد، أكد الأمير تميم وماكرون على “ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتسهيل دخول المساعدات، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية بالقطاع”.
كما تناول الاتصال الهاتفي “المستجدات المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية” التي اندلعت حربها في العام 2022.
وشدد الجانبان على “ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى وقف الحرب” في أوكرانيا.
(الأناضول)

