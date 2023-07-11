الأمير حمزة يظهر بعد غياب بقميص كُتبت عليه كلمة أثارت تفاعلا بين الأردنيين- (صور)

“القدس العربي”: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن الثلاثاء، صورا لولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، وذلك بعد غياب دام شهوراً، بما في ذلك غيابه عن حضور حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وظهر الأمير حمزة، المثير للجدل، في الصور مرتدياً قميصاً أسود كُتب عليه كلمة “صبر”، وظهر في إحداها رفقة ابنته بديعة، التي تبلغ من العمر 7 سنوات، إضافة إلى صورة أخرى مع أحد أطفاله، بينما لم يُعرف مكان وزمان التقاط الصور.

رسالة معبرة للامير حمزة صبرا جميلا والله المستعان#الامير_حمزة pic.twitter.com/gkDDE1KXFa — Remon Rabah ريمون رباح (@remon_rabah) July 11, 2023

ولم يصدر أي تعليق رسمي على ظهور حمزة بن الحسين، الذي تخلى العام الماضي عن لقب “الأمير” في رسالة نشرها عبر حسابه على “تويتر”، وذلك بعد اتهام الحكومة له بالتورط فيما سمي بـ”قضية الفتنة” وهو اتهام لم يحاكم على أساسه، بل وُضع قيد الإقامة الجبرية بعدما أعلن ولاءه للملك.

وكان الديوان الملكي قد أصدر بياناً متضمناً رسالة عامة من الملك إلى الأردنيين، في شهر مايو/ أيار من العام الماضي، أبلغهم فيها بأنه تقرر وضع الأمير تحت الإقامة الجبرية مع تقييد اتصالاته وتحركاته، وهاجم فيها الأمير حمزة، قائلا: “بعد عام ونيّف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده، والالتزام بسيرة أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة المخيِّبة أنه لن يغير ما هو عليه”.

كما أضاف العاهل الأردني أنه بالنظر إلى “سلوك الأمير حمزة الهدَّام، فإنني لن أفاجأ إذا ما خرج علينا بعد هذا كله برسائل مسيئة، تطعن بالوطن والمؤسسات”.

وأوضح قائلاً: “لكنني وكل أبناء شعبنا لن نهدر وقتنا في الرد عليه، لقناعتي بأنه سيستمر في روايته المضللة طوال حياته، إننا لا نملك ترف الوقت للتعامل مع هذه الروايات، فأمامنا الكثير من الأولويات الوطنية والتحديات التي يجب أن نواجهها بشكل سريع وصارم”.

فيما أشار إلى أنه سيوفر له “كل ما يحتاجه لضمان العيش اللائق، لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن ومؤسساته وأسرته، ومحاولة تعريض استقرار الأردن للخطر”.