سياسة | دولي

الأمير وليام ورئيس وزراء بريطانيا يواجهان ردود فعل سلبية لعدم حضورهما نهائي كأس العالم للسيدات

منذ 58 دقيقة

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لندن: يواجه كلٌّ من وليام أمير ويلز، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ردودَ فعل سلبية مستمرة بسبب قرارهما بشأن عدم حضور نهائي كأس العالم للسيدات في أستراليا، ما جعل وزيرة الثقافة لوسي فريزر، تتدخل للدفاع عنهما.

ونقلت وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية، اليوم الأحد، عن فريزر، التي سافرت إلى أستراليا لمشاهدة المباراة مع وزير الخارجية جيمس كليفرلي، القول إن وليام يشعر “بخيبة أمل” بسبب عدم تواجده في سيدني.

كما أصرت وزيرة الثقافة على أن سوناك يشعر “بحماس شديد تجاه نهائي السيدات”، بينما قال وزير التعليم نيك جيب، لمحطة “راديو تايمز”، إن رئيس الوزراء “سيلتصق بالتلفزيون” من أجل متابعة البطلات.

وألمح المنتقدون إلى أن الامير وليام، الذي يترأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، والسيد سوناك، كانا سيسافران لمشاهدة المواجهة أمام فريق إسبانيا، إذا كان فريق الرجال هو الذي يلعب.

وقالت فريزر لوكالة أنباء “بي إيه ميديا”: “أعتقد أن الأسرة المالكة تقوم بالكثير من أجل البلاد في العديد من المجالات، التي تشمل الرياضة”.

(د ب أ)

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