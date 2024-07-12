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الأمير ويليام يحضر نهائي يورو 2024

12 - يوليو - 2024

ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام

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لندن: أكد قصر كنسينغتون أن ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام سيحضر المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2024” التي تقام بعد غد الأحد، وتجمع بين إنجلترا وإسبانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن ويليام، رئيس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، حضر مباراة المنتخب الإنكليزي التي فاز فيها على سويسرا في دور الثمانية يوم السبت الماضي، ومباراة إنكلترا أمام الدنمارك في دور المجموعات.

وهنأ ويليام المنتخب الإنكليزي بعد فوزه في الدور قبل النهائي على المنتخب الهولندي يوم الأربعاء الماضي، بالهدف الذي سجله أولي واتكينز في الدقائق الأخيرة من المباراة.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 12, 2024 الساعة 9:26 م

    سيكون فألا سيئا تذكروا هذا جيدا يا سادة فريق بريطانيا سيخسر أمام ثيران إسبانيا ✌️🇵🇸😎☝️

    رد

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