الأمير ويليام يدعو منتخب إنكلترا لإظهار معدنه الحقيقي في النهائي الأوروبي

لندن: دعا ويليام أمير ويلز ، منتخب إنكلترا لأن يظهر للعالم معدنه الحقيقي خلال المواجهة أمام إسبانيا في المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا غدا الأحد.

وسيحضر ويليام الذي يترأس اتحاد كرة القدم في بلاده، المباراة أمام إسبانيا على الاستاد الأولمبي في برلين.

وكتب ويليام في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم السبت “نحن فخورون للغاية بكم، فقط خطوة أخرى لإنهاء المهمة”.

وأضاف “أذهبوا إلى هناك وأظهروا للعالم معدنكم الحقيقي، نثق بكم”.

وحضر الأمير ويليام المواجهة التي فازت فيها إنكلترا على سويسرا بركلات الجزاء الترجيحية في دور الثمانية قبل أسبوع كما حضر المباراة أمام الدنمارك في دور المجموعات.

(د ب أ)