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الأمير ويليام يدعو منتخب إنكلترا لإظهار معدنه الحقيقي في النهائي الأوروبي

13 - يوليو - 2024

الأمير ويليام

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لندن: دعا ويليام أمير ويلز ، منتخب إنكلترا لأن يظهر للعالم معدنه الحقيقي خلال المواجهة أمام إسبانيا في المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا غدا الأحد.

وسيحضر ويليام الذي يترأس اتحاد كرة القدم في بلاده، المباراة أمام إسبانيا على الاستاد الأولمبي في برلين.

وكتب ويليام في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم السبت “نحن فخورون للغاية بكم، فقط خطوة أخرى لإنهاء المهمة”.

وأضاف “أذهبوا إلى هناك وأظهروا للعالم معدنكم الحقيقي، نثق بكم”.

وحضر الأمير ويليام المواجهة التي فازت فيها إنكلترا على سويسرا بركلات الجزاء الترجيحية في دور الثمانية قبل أسبوع كما حضر المباراة أمام الدنمارك في دور المجموعات.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 13, 2024 الساعة 3:58 م

    اللهم اهزم بريطانيا شر هزيمة على يد ثيران المتادور الاسباني يا إخواني ✌️🇵🇸⚽😎

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 13, 2024 الساعة 4:18 م

    أتمنى لكم الهزيمة النكراء على يد ثيران المتادور الاسباني وستكون هزيمة نكراء بجاه المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منكم شر انتقام لأنكم ترسلون أسلحتكم القذرة لحصد أرواح أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️⚽🚀🐒🚀

    رد

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