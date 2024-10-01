الأمين العام الجديد للناتو روته: أوكرانيا تمثل أولوية قصوى للحلف

بروكسل: ستمثل أوكرانيا أولوية قصوى للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الجديد مارك روته عندما يتولى مهام منصبه.

وأكد روته، وهو يتحدث وبجانبه الأمين العام المنتهية ولايته ينس ستولتنبرغ خلال حفل التنصيب بمقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن “أوكرانيا في قمة القائمة”.

وشدد على أن أوكرانيا يجب أن تكون عضوا في الحلف، قائلا: “لا يمكن أن يكون هناك أمن دائم في أوروبا دون أوكرانيا قوية ومستقلة”.

وتحدث روته عن مهام مهمة أخرى للناتو مثل تعزيز إنتاج قطاع الدفاع الغربي، بالإضافة إلى تعميق العلاقات مع الشركاء في منطقة المحيطين الهندي-الهادئ.

وبسؤاله عن احتمالية عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للبيت الأبيض، قال روته إنه ليس قلقا بما أنه تعامل مع المرشح الرئاسي من قبل.

وأشار روته إلى أن ترامب يطالب الدول الحلفاء بإنفاق المزيد من قطاع الدفاع، مؤكدا أن هذا هو الوضع حاليا. وأضاف “كما أنه يدفعنا لنواجه الصين، وأعتقد أنه كان محقا في ذلك”.

(وكالات)