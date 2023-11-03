سياسة | دولي | الولايات المتحدة

الأمين العام السابق لحلف الناتو يعارض وقف إطلاق النار في غزة

منذ 58 دقيقة

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: قال الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إنه يرفض دعم وقف إطلاق النار في غزة، ولكنه أشار إلى أن “الهدنة الإنسانية” قد تكون “منطقية”.

وأضاف الأدميرال الأمريكي المتقاعد جيمس ستافريديس ” لا أعتقد أن وقف إطلاق النار الشامل في مكانه، مناسب من الناحية العسكرية”.

وقال :” إسرائيل لن تفعل ذلك على أي حال، ولا أوصي به كضابط عسكري”.

 وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن ليلة الأربعاء إنه يعتقد أنه يجب أن يكون هناك “هدنة” في “الصراع بين إسرائيل وغزة” لإخراج الرهائن بعد أن قاطعه أحد الأشخاص أثناء حملة لجمع التبرعات.

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