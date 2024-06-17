الأمين العام: حلف الأطلسي يبحث التأهب بالمزيد من الأسلحة النووية

لندن: قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم الاثنين إن الحلف يجري محادثات لنشر المزيد من الأسلحة النووية وإخراجها من المستودعات ووضعها في حالة الاستعداد، وذلك في مواجهة تهديد متزايد من روسيا والصين.
وقال ستولتنبرغ لصحيفة تليغراف البريطانية إن هناك مشاورات تجري بين الأعضاء لاستخدام الوضوح حول الترسانة النووية للحلف رادعا.
وأضاف “لن أخوض في تفاصيل تشغيلية حول عدد الرؤوس الحربية النووية التي يجب أن تكون جاهزة للتشغيل وتلك التي ينبغي تخزينها، لكننا بحاجة إلى التشاور بشأن هذه الجوانب. وهذا تحديدا ما نفعله”.
وقال “الشفافية تساعد على إيصال الرسالة المباشرة بأننا، بالطبع، تحالف ذو قدرة نووية”.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا من أن موسكو قد تستخدم الأسلحة النووية للدفاع عن نفسها عند الضرورة القصوى. وتتهم روسيا الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين بدفع العالم نحو حافة المواجهة النووية من خلال منح أوكرانيا أسلحة بمليارات الدولارات، يستخدم بعضها ضد الأراضي الروسية.
ونادرا ما يتحدث حلف شمال الأطلسي، الذي اضطلع بدور أكبر في تنسيق إمدادات الأسلحة إلى كييف، عن الأسلحة علنا على الرغم من أنه من المعروف أن الولايات المتحدة نشرت قنابل نووية في عدة مواقع في أوروبا.
(رويترز)
استباق الأحداث مردوده عكسي وقد يدفع القلق والخوف للتهور.
من وجهة نظري، لن يحصل شيء من (الهنود)، في أي دولة من دول مجلس التعاون بدون تنفيذ مشروع ممر بايدن أولاً،
وأنا وحبيبنا حاتم الطائي طرحنا على سلطان عُمان تنفيذ مشروع منافس إلى مشروع ممر بايدن،
نسأل الله أن يوفقنا في منافسته، لمنع أي طموح أو أطماع (هندية) في أي دولة من دول مجلس التعاون.
Waiting to start setting up the company in Taiwan, between CMA, Taipei Grand Masjed and Me.
To promote Halal Family Culture between Seeking FAITH of new Muslims.
To promote Art Calligraphy market competition between Philosophy Language, Wisdom Language and the Language of Quran and Declaration of two Shahadah.
To promote Halal Tenders and Business contract for execution any Budget of Digitisation of any Government services or Jobs.
To build it’s headquarters as Landmarks of Muslims Business Waqf.😉🤨
🤑🙊🙉🙈🇺🇳✒️📓📟
في العادة، أنا أرفض محاكمة أو تقييم أحد، هذه ليست شغلتي،
لقد تبين لي، أي (وظيفة/مهنة/لغة/ترجمة) لها علاقة مع الإدارة والحوكمة (فتنة، من وجهة نظري)،
لأن (الظلم)، هو (خطأ) في طريقة تنفيذ أي (قرار) من الإدارة والحوكمة، إن كان بقصد أو بدون قصد،
ثم لا تنس أن في تاريخ (مكة) بالذات قبل (طوفان الأقصى)، جد الرسول أتخذ موقف، من جيش (أبرهة)، وهم يقلدون موقف جد الرسول، فهل في ذلك (خطأ) ؟!🤣🫣🤭
عملي/مهنتي/خبرتي /شغلتي كيف أستفيد من عملية (إصلاح (قرار) الإدارة والحوكمة، لرفع أي (ظلم))، فقط
فلذلك وجدت حل، لمن يُريد حل، يستفيد منه مادياً، معي وليس بدوني، في أي دولة من دول نظام الأمم المتحدة، كما حصل عدة مرات قبل (وفاة) والدتي،
فقد كنت أُطنّش، بمزاجي، لأجل (الوالدة)، ولكن بعد رحيلها، قلت كفى السكوت عن إجرام هذه (المزعطة)، والسكوت على سرقة حقوقي، من أي جهة، كانت🤣🫣🤭
أما بخصوص (فلسطين)، من وجهة نظري، إعجاز أهل (غزة)، في الذكاء (الفطري)، بمعنى كيف تتعامل مع (غباء/موظفي/عالات) الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية، التي تعتاش على مص دم، ميزانية الدولة، بلا مقابل في الإنتاج كما هو حال أهل (كيبوتسات الإنتاج (الشيوعية))،
وقطاع (غزة)، كلّه سجن (مفتوح)، هرب منه حتى أهل (كيبوتسات الإنتاج) في عام 2005، عكس (الضفة)، فالسؤال هو لماذا، ما الفرق بين أهل الضفة عن أهل 48، عن أهل غزة؟!
تعليقاً على المعلومات المهمة التي وردت تحت عنوان (الديمقراطيّة الأوروبية و«عدوى» مناحيم بيغن) https://www.alquds.co.uk/?p=3357040
بمعنى آخر، أليس هذا دليل على أزمة/إشكالية (خطأ) أو عدم عصمة في قرارات قيادة ثقافة الأنا (الأوروبية والأمريكية وغرب الاستعباد والهيمنة والتّحكّم لجني أكبر قدر، من الضرائب والرسوم والجمارك) بشكل عام، أم لا؟!
لقد أبدع د رحيم العتابي، فيما صاغه لي مع الشكر والتقدير لذلك👆👏🫵،
كما أبدعت (أثير) في كشف تاريخ الأحباش اللبنانية وتاريخ الإسلام في الحبشة في الرابط👇
https://youtu.be/Gds58Sdk_Is?si=-b1a5xdP8Z0vrSod
كما أبدعت قبل ذلك، في موضوع العمل على إعادة إحياء التراث الإسلامي في (الأندلس)،
ثم الكثير، لا يعلم أن في دول شرق آسيا، الحرف (العربي/الچاوي)، كان منتشر استخدامه قبل الحرب العالمية الأولى والثانية، في تدوين لغة الماندرين، ودليلي تجده على عملة الصين (النقدية/الورقية)،
أنا أقترح (الإستثمار) في عمل مسابقة Art Calligraphy بين لغة الفلسفة ولغة الحكمة ولغة القرآن وإسلام الشهادتين، كوسيلة في إعادة نشره من جديد من خلال مفهوم تبنّي (الأسرة الحلال) حتى تستطيع الوقوف على رجلها (إقتصاديا) التي تكونت بسبب Seeking FAITH لتعزيز ثقافة (الإيمان) من خلال لغة القرآن وإسلام الشهادتين، داخل ثقافة النحن كأسرة إنسانية، بشكل عام.
وأختم بتكرار:
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد،
أجمعين آمين، وصلى الله عليه وسلم، اللهم اعني لنصرة المظلوم، ضد الظالم
ما رأيكم دام فضلكم؟!🤨😉
🤑🙉🙈🙊📟📓✒️🇺🇳
المفسدون في الارض