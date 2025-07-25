الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي: ستتمزق منظمة التحرير إذا لم تجر انتخابات المجلس الوطني بالطريقة الصحيحة

رام الله- «القدس العربي»: توالت الأصوات الفلسطينية الحزبية المعارضة لقرار الرئيس الفلسطيني بإجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام الجاري، من داخل منظمة التحرير الفلسطينية، كان آخر البيانات بعد الجبهتين (الشعبية والديمقراطية)، موقف حزب الشعب الذي قدم بلاغا سياسيا أكد فيه وحدة وأولوية الجهود لوقف حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، وانتخاب مجلس وطني جديد يجب أن يعزز تمثيل ووحدة الشعب الفلسطيني.

واشترط الحزب ضرورة أن يضمن انعقاد المجلس الوطني وإجراء الانتخابات له جمع شمل الشعب الفلسطيني وتعزيز وحدته ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، وبضمان مشاركة القوى السياسية والمجتمعية كافة لا أن يكون مصدرا جديدا للمزيد من التفسخ والانقسام.

قضايا كثيرة طالت قرار الرئيس الفلسطيني ورئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير محمود عباس، حيث جمعتها «القدس العربي» وحاورت الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، وفيما يلي نص الحوار:

س – ما هي منطلقات موقفكم المعلن فيما يخص انتخابات المجلس الوطني؟

■ نحن مع فكرة إجراء انتخابات للمجلس الوطني، وبالطبع فإن الأولوية الآن هي لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، غير أن هذا لا يمنع من التفكير في هذه الانتخابات لاحقا لكونها تخدم القضية الفلسطينية.

□ لقد كان موقفنا في اجتماع اللجنة التنفيذية يقوم على ضرورة تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية تحت سقف المنظمة، موقفنا كحزب الشعب من ذلك واضح، ونحن نرى أنه في حال لم يتم العمل على ذلك بالطريقة الصحيحة فإنه سيؤدي إلى تمزيق منظمة التحرير نفسها، أي تدمير المنظمة، وهو أمر حذرنا منه بوضوح.

نحن ننطلق في هذا الموقف من آليتين: الأولى أن تشكيل وانتخاب المجلس الوطني إما أن يتم بصيغة توافقية، أي أن يتم إجراء الانتخابات وفق توافق بين كل الأطراف الفلسطينية، وإذا تعذر الوصول إلى صيغة متفق عليها لكسر حالة الانقسام، فان الانتخابات والاحتكام للإرادة الشعبية تكون هي الآلية العملية وهي تعزز التوافق الوطني ويمكن أن تكون نتيجة له.

طبعا التوافق الوطني المنشود يشمل جميع مكونات المجتمع الفلسطيني. ويتطلب ذلك تنفيذ اتفاقات وتفاهمات إنهاء الانقسام والتي كان آخرها في بكين، أما وقف حرب الإبادة والتجويع، فهي المهمة الأكثر أولوية إنسانيا ووطنيا في الوقت الراهن، وهو ما يستدعي تفعيل ووحدة كل الطاقات على الصعيدين الرسمي والشعبي، ومراعاة أولوياتنا السياسية والاجتماعية والكفاحية لإنقاذ شعبنا.

وفي الوقت الذي رحب فيه حزب الشعب بإجراء انتخابات لمجلس وطني جديد فذلك انطلاقا كما قلنا من الحاجة لتعزيز دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، وليس من أجل أن يكون مصدرا جديدا للمزيد من التفسخ والانقسام، وهو الأمر الذي يهدد حتى مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ذاتها.

■ لكن هناك شرطا يقصي أطرافا فلسطينية، وهذا واضح في القرار الصادر عن الرئيس الفلسطيني؟

□ نحن لسنا مع إقصاء أي طرف فلسطيني، أو اختزال المجلس الوطني بقوى سياسية دون غيرها، وإذا لم يحدث توافق فلسطيني على صيغة ذلك فإن الانتخابات يجب أن يشارك فيها الجميع، وبالتالي يقرر الشعب الفلسطيني من يريد قيادته ووفق أي برنامج، نحن نفرق بين الحاجة الى توافق سياسي واضح بين كل القوى على هدف النضال الفلسطيني المباشر باستقلال دولة فلسطين وحق العودة، وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة أي (ما تعرف بالشرعية الدولية)، وبين جعل ذلك شرطا في الانتخابات، وهو ما لم يتضمنه قانون انتخابات المجلس الوطني، نحن ندعم بقوة برنامجا سياسيا واضحا، وعمليا بات الجميع يتبناه حول الدولة والعودة، وبين توسيع التناقض حول هذه القضية بما يفتك بالكيانات السياسية التي تحققت بقرارات دولية هامة لصالح حقوق وأهداف شعبنا، وطبعا في هذا السياق لا بد أيضا من الاستفادة من التجربة الفلسطينية ذاتها .

المسألة الثانية: نحن نعمل انطلاقا من جعل قضية الدولة وليس السلطة الأساس لإعادة بناء النظام السياسي، فدولة فلسطين أصبحت ذات مركز سياسي وقانوني دولي واعترافات دولية من عشرات الدول، وبالطبع هي لا تزال تحت الاحتلال ولكن مركزها الصائب والقانوني حدد حدودها وعاصمتها واستند الى وحدة ولايتها السياسية والجغرافية على الضفة والقطاع، وبالتالي فإنه إلى جانب توحيد هدف تحرر واستقلال دولة فلسطين فإن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني يجب أن تنطلق من ذلك أيضا، ولهذا دعونا دائما لتشكيل أو انتخاب مجلس تأسيسي لدولة فلسطين وإلى تطوير القانون الأساسي للسلطة باتجاه دستور، والاستفتاء الشعبي عليه من كل الفلسطينيين، وبالتالي انتخاب مؤسسته التشريعية وفقا لذلك، وهذه عملية نراها في سياق ديمقراطي من جهة وفي سياق وطني يواجه رفض الاحتلال الصريح للدولة الفلسطينية.

أن كل ذلك يعني أن منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تعيد استنهاض الحالة الشاملة للشعب الفلسطيني وهذا يعني أنها ليست حكرا على قوى سياسية معينة، وأنه على القوى السياسية الأخرى أن تخضع لها بيروقراطيا، بل أن ذلك يتطلب توسيع طابعها الجبهوي بما يحمي طابعها الكياني والتمثيلي، فالشعب الفلسطيني بحسه الوطني وتجربته العملية غلّب دوما الطابع الكياني والتمثيلي لمنظمة التحرير على طابعها الجبهوي وعلى مستوى أداء المنظمة، ولذلك رغم كل الصعوبات تجاوزت المنظمة الاختلافات الفصائلية لصالح مضمونها الكياني والتمثيلي، ويجب الحفاظ على ذلك الآن.

ولكن هذا في الحقيقة طريق باتجاهين ويجب مراعاته من كل القوى سواء كانت ممثلة داخل المنظمة أو خارجها، وبالتالي إذا لم يرتق المجلس الوطني لمستوى طموحات الشعب الفلسطيني ولمستوى إرادته وتطلعاته وخلق حالة بديلة أمام مساعي تصفية القضية الفلسطينية فإن ما تمت المحافظة عليه في وضع منظمة التحرير الفلسطينية ذاتها تصبح أمام خطر كبير، ولذلك ليس أمامنا سوى خيار واحد هو تعزيز المنظمة بمشاركة جماعية من كل القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية وفي الداخل والخارج.

■ ماذا عن بند الاعتراف بالاتفاقيات الدولية في نص القرار؟

□ لا يجب أن يكون هذا البند موجودا، إنه ليس جزءا من قانون الانتخابات عام 2014 الذي يعتبر ساريا على إجراء انتخابات المجلس الوطني. في حواراتنا المختلفة كان المطروح طوال الوقت هو الشرعية الدولية ، لكن لم تكن شرطا لإجراء الانتخابات، ونحن مع أن يكون هناك موقف واحد وواضح تجاه البرنامج الفلسطيني لمنظمة التحرير ولكل القوى يستند بوضوح الى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة (ما تعرف بالشرعية الدولية ) فهذا ليس وقت المغامرات بهذا الشأن، وبالمناسبة فإن هذه القرارات هي ثمرة كفاح وتضحيات الشعب الفلسطيني على مدار عقود طويلة، ومن الطبيعي أن منظمة التحرير كأي كيان سياسي تحترم التزاماتها الدولية، ولكن هذا شيء وجعله شرطا للانتخابات ولبرامج القوى الفلسطينية شيء آخر .

كل الحديث فيما يخص الانتخابات مرتبط بقانون الانتخابات، وهذا أمر يشمل الداخل والخارج، وبالتالي تمثيل الداخل يتكون من أعضاء المجلس التشريعي وهو ما يفترض وجود انتخابات المجلس التشريعي أولا، والجزء الثاني يستكمل من القوى السياسية والتجمعات والأطر المختلفة، أما تمثيل الخارج فيكون من خلال عملية إجراء انتخابات حيث أمكن.

وجهة نظرنا ترى أنه إذا لم تجر الانتخابات للتشريعية فيجب إجراء انتخابات لمجلس تأسيسي لدولة فلسطين. وإما أن يكون هناك توافق يؤدي لتفاهمات وفق صيغة توافقية توحيدية يجمع عليها الفلسطينيون أو تصبح الانتخابات جزءًا من صيغة التوافق عبر الذهاب إلى الانتخابات الشاملة تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية وعندها يختار الشعب الفلسطيني من يريد تمثيله.

■ سؤال تقني.. لقد أحدث القرار تغيرات على تمثيل المجلس الوطني، بين الداخل والخارج، لماذا؟

□ في القانون الخاص بالمجلس الوطني هناك 200 عضو من الخارج و150 عضوا من الداخل، لقد تم تعديل النسب حيث سيتم تغليب مركز الثقل بحيث يصبح الثقل المركزي في الداخلي بحكم أهمية الوجود الفلسطيني على الأرض. كان موقفنا يشدد على ضرورة التشاور مع الأطراف المختلفة في أي تعديل، وكانت رؤيتنا أن يكون التعديل بـ 200 عضو للداخل و150 للخارج.

■ هناك ثلاثة أحزاب أساسية في منظمة التحرير قدمت ملاحظات بين رفض واشتراط وهي: أنتم حزب الشعب والجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية، هذا مؤشر على تيار قوي وبالتالي هل سيتم الأخذ بملاحظاتكم؟

□ هنا سنفترض أن المسؤولية التاريخية واجبه وهي تقتضي أن يكون هناك انتباه لكل الملاحظات المطروحة ومن مختلف الجهات.

عندما طرح الموضوع كان هناك قرار بحوار شامل مع كل القوى الوطنية. هنا نحن نفترض أن الحوار هو النقطة المركزية لإنجاح الخطوة.

قرار الحزب واضح وسيقوم بإجراء تشاورات مع كل القوى حتى يكون المجلس المقبل توحيديا لكل القوى الفلسطينية لمجابهة المخاطر الراهنة. وعكس ذلك يعني تعريض منظمة التحرير الفلسطينية ذاتها لمخاطر لا تنقصها.

■ هناك توجهات معلنة في الفترة القادمة تتمثل في محاولة العمل على تقوية منظمة التحرير الفلسطينية مقابل سياسات وممارسات الاحتلال في إضعاف السلطة، كيف ترى ذلك الأمر؟

□ مسألة إضعاف السلطة تتم من ضمن حالة إضعاف الكيانية السياسية الفلسطينية بهدف إفشال مشروع الدولة، وإسرائيل هي التي تضعف السلطة، فهي لا تريد رؤية كيانية فلسطينية، وهي الهدف الأساسي خلف كل صيغة السلطة الحالية. لكن من الناحية الجوهرية الهدف الفلسطيني هو دولة وليس تكريس السلطة في ظل الاحتلال،

الهدف بناء النظام السياسي على أنقاض الاحتلال وليس في كنف الاحتلال وهذا أمر مهم وأساسي.

وبالتالي تعزيز دور المنظمة مطلوب وهو جزء من سياق طبيعي يجب العمل عليه، لكن من المهم هنا التأكيد على أن من يضعف السلطة هو إسرائيل وليس المنظمة، فــــهي لا تريد المغزى الكياني الموحد للشعب الفلسطيني ولا الولاية الواحدة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، أما الرد على ذلك فهو باعتماد سياسات وأولويات تعزز صمود شعبنا وتقلص الفجوات بين التطلعات والأولويات الشعبية وبين أداء السلطة على كل المستويات.