الأمين العام لـ”حزب الله”: المقاومة مستمرة واستعادت عافيتها

بيروت: أكد الأمين العام لـ”حزب الله“، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، أن المقاومة مستمرة واستعادت عافيتها ولديها ما يمكنها أن تصبح أقوى.

ونقلت قناة المنار التابعة للحزب عن قاسم قوله في كلمة خلال المؤتمر الدولي الرابع لتكريم العلامة محمد تقي مصباح يزدي في طهران،: “أثبتنا بالمقاومة أننا لم نمكن العدو من أن يتقدم، والآن فرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها بالعمل السياسي”.

وأضاف أن “الاعتداء الذي حصل على جنوب لبنان هو اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي”، مشيرا إلى أن “الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن متابعة وقف إطلاق النار مع لجنة تنفيذ الاتفاق”.

وتابع قائلا: “قدمنا تضحيات كبيرة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، لكن المقاومة صمدت”.

“المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها ولديها من الإيمان المتجذر والثّلة المؤمنة الاستشهادية ما يمكّنها من أن تتقدم وتتألق وتصبح أقوى في المستقبل” الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم #الميادين #الميادين_لبنان pic.twitter.com/52s8zAnAIf — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 1, 2025

(د ب أ)