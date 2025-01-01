الأمين العام لـ”حزب الله”: المقاومة مستمرة واستعادت عافيتها

بيروت: أكد الأمين العام لـ”حزب الله“، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، أن المقاومة مستمرة واستعادت عافيتها ولديها ما يمكنها أن تصبح أقوى.
ونقلت قناة المنار التابعة للحزب عن قاسم قوله في كلمة خلال المؤتمر الدولي الرابع لتكريم العلامة محمد تقي مصباح يزدي في طهران،: “أثبتنا بالمقاومة أننا لم نمكن العدو من أن يتقدم، والآن فرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها بالعمل السياسي”.
وأضاف أن “الاعتداء الذي حصل على جنوب لبنان هو اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي”، مشيرا إلى أن “الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن متابعة وقف إطلاق النار مع لجنة تنفيذ الاتفاق”.
وتابع قائلا: “قدمنا تضحيات كبيرة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، لكن المقاومة صمدت”.
“المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها ولديها من الإيمان المتجذر والثّلة المؤمنة الاستشهادية ما يمكّنها من أن تتقدم وتتألق وتصبح أقوى في المستقبل”
الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم #الميادين #الميادين_لبنان pic.twitter.com/52s8zAnAIf
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 1, 2025
(د ب أ)
حيا الله أحرار حزب الله اللبناني يا إخواني الشرفاء الأحرار المجاهدين الذين ساندوا إخوانهم الفلسطينيين في غزة العزة و الصمود هذي سنة وزيادة وهم يقصفون عصابة تل أبيب يا حبيب وقدموا خيرة شهدائهم على طريق القدس والأقصى المبارك يا مبارك الشهيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ونخبة الرضوان يا إخوان ✌️🇵🇸🚀🐒🔥
الشعب الفلسطين يحيي ويشد على كل يد قابضة على سلاح موجه إلى قلب العدو.
ليس لدينا ادنى شك ان حزب الله باذن الله سيتعافى بعد تلك الجولة الحامية الوطيس من القتال.
كذلك القسام تتعافي وتربك حسابات العدو الشفيق والعدو ابن العم.
لن يهزم شعب مقاوم في غزة وجنين ولبنان واليمن وسوريا، شعب واحد يتمتع بالعز والإباء والكبرياء الوطنية ويملك روح التحدي والقتال لن يهزم أبدا أبدا .
مع دلك، المطلوب من حزب الله الاعتذار للشعب السوري عن اشتراكه في نصرة المخلوع ضد اهل سوريا الكرام وفتح صفحة جديدة.
احمد الشرع يدير الأمور بحكمة شديدة جدا محل ثقة و تثير الإعجاب وفتح الباب للجميع ومنهم الذين ظلموا الأمويين، وهي فرصة ذهبية لحزب الله لالتقاطها من اجل إغلاق تلك الصفحة السوداء.
فلا داعي لمكابرة يا نعيم قاسم ليست في محلها وقم فورا بتلك الخطوة، خطوة الاعتذار والتصالح من غير تاخير.