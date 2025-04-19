سياسة | دولي

الأمين العام للأمم المتحدة “قلق للغاية” إزاء الضربات الأمريكية على اليمن

منذ 50 دقيقة

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الأمم المتحدة- الولايات المتحدة: قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت، إنّ الأمين العام “قلق للغاية” إزاء الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في اليمن، والتي أعلن المتمرّدون الحوثيون أنّها أسفرت عن مقتل حوالي 150 شخصا وإصابة 150 آخرين بجروح.
وقال ستيفان دوجاريك في بيان، إنّ “الأمين العام قلق للغاية إزاء الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة يومي 17 و18 نيسان/أبريل على ميناء رأس عيسى وما حوله في اليمن، والتي أفادت تقارير بأنّها أسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك إصابة خمسة عاملين في المجال الإنساني بجروح”.
(أ ف ب)

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