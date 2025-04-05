الأمين العام للأمم المتحدة: لا أحد يفوز في حرب تجارية

نيويورك: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أنه “لا أحد يفوز في حرب تجارية”، حسبما قال المتحدث باسمه يوم الجمعة.

ووسط معارضة واسعة النطاق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أمرا تنفيذيا بشأن ما يسمى بـ”التعريفة المتبادلة”، وفرض “حدا أدنى من تعريفة الأساس” بنسبة 10% وبنسب أعلى على شركاء تجاريين.

وردا على سؤال عن تعليقات غوتيريش على سياسة التعريفات الجمركية الأخيرة للبيت الأبيض، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنه “في حرب تجارية، لا أحد يفوز”.

وقال المتحدث “قلقنا حاليا يتعلق بالدول الأكثر ضعفا، الأقل استعدادا للتعامل مع الوضع الحالي”.

وأشار إلى أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ستتأثر “سلبيا” باندلاع حرب تجارية عالمية.

وحذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) في بيان يوم الجمعة من أن التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة ستضر الدول الضعيفة، مضيفا أن “نظام التجارة العالمي يدخل مرحلة حرجة- تهدد النمو والاستثمار والتقدم التنموي، خاصة في الاقتصادات الأكثر ضعفا”، حيث تستعد الاقتصادات الكبرى لفرض تعريفات جديدة شاملة.

(د ب أ)